Наряду с известными с детства вопросами - о том, что появилось раньше: курица или яйцо, и какая на самом деле зебра: черная или белая - ежегодно накануне новогодних праздников разгораются споры о ёлочном предпочтении. Сторонники живых и искусственных праздничных деревьев в соцсетях готовы биться стенка на стенку так, что иголки летят и от тех, и от других.

Почитатели пластиковой и отнюдь не дешевой имитации призывают пожалеть лес, говорят о практичности, ищут альтернативу в виде дерева в горшке и освежителе воздуха с хвойным ароматом, по ходу обзывая варварами тех, кто по-прежнему радуется настоящей ёлочке.

Последние вполне резонно сыпят контраргументами, словно первым снегом, о том, что на территории Казахстана уже несколько лет рубка запрещена и лес страны не страдает, о питомниках, в которых новогодние деревья, словно картошку, специально растят на продажу, о возможности вторичной переработки деревьев и быстром разложении природного материала.

Признаюсь, отношусь ко вторым. Тем, кто считает, что никакая пластиковая «лесная красавица», увешанная такими же китайскими игрушками ядовитых цветов, не заменит живой символ Нового года, который за десятилетия стал доброй традицией, вошел в нашу культуру и искусство.

Наверное, это из детства. Тогда не доставали запылившуюся за год конструкцию с антресоли еще в начале декабря, а с нетерпением ждали, выглядывая в окно, когда она, пушистая и смолисто-ароматная, придет в дом, упрется в потолок макушкой, будет создавать волшебное настроение и дарить такие же живые эмоции на пару-тройку недель.

А еще каждая из сторон абсолютна уверена, что их позиция - самая экологически правильная. Поиск ответа на вопрос о безопасности той или иной новогодней ёлки для природы привел к удивительному открытию. На сайтах авторитетных и известных во всем мире «зеленых» организаций Greenpeace и WWF (Всемирный фонд дикой природы) вполне аргументировано и с мнением экспертов-экологов отдано неожиданное предпочтение живым новогодним деревьям.

Проведенные исследования говорят о том, что производство и доставка, преимущественно из Китая, искусственных ёлок сопряжены с большими затратами энергии и более высокими выбросами углекислого газа, являющимся парниковым. Рост его концентрации в атмосфере приводит к изменению климата: скачкам температуры и возникновению стихийных бедствий.

Посчитано, что при производстве и доставке в Россию одной 1,5-метровой искусственной ели образуется 57 кг двуокиси углерода, в то время как объем выделенного парникового газа от живой ели аналогичной высоты составит 2,6 кг. Разница очевидна.

Вызывает опасения и материал, из которого изготавливаются искусственные ёлки. Зачастую, это металл и полихлорвинил с содержанием токсичных фталатов. Такие материалы не идут на вторичную переработку, сжигание чревато выделением канцерогенов, а разложение произойдет только за 400 лет. Натуральное дерево полностью превратится в органику за считанные годы.

Да, искусственных ёлок я не чураюсь. Пара таких, которые на ближайшие четыре сотни лет стали бы на нашей планете мусором, валяясь на городской свалке, были подобраны около контейнеров и теперь украшают двор в новогодние торжества. В среднем такое дерево радует в течение 6 лет, потом ему находят замену, хотя оно окупает затраченные ресурсы при использовании на протяжении 20 лет. Поэтому, если вы хотите нанести природе меньший вред, прислушайтесь к экологам. И тогда от новогодних торжеств останутся приятные воспоминания, а не губительный для планеты пластиковый след.