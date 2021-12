В США официально зажжена главная рождественская ель страны, установленная в Нью-Йорке возле одного из самых высоких небоскребов мегаполиса Рокфеллер-центра, передает Tengrinews.kz со ссылкой на YouTube-канал NBC New York.

Фото ©REUTERS

В церемонии зажжения огней на ели, возраст которой составляет 85 лет, принимали участие известные певцы, актеры и журналисты. Елка представляет собой норвежскую ель высотой 24 метра. Ее ширина составляет 13,7 метра, а вес - 12 тонн.

Гирлянда длиной 8 километров состоит из 50 тысяч разноцветных лампочек, и, чтобы закрепить ее на елке, рабочим понадобилось около двух недель. Звезда Сваровски на вершине весит около 408 килограммов и имеет 70 шипов, покрытых 3 миллионами кристаллов.

Фото ©REUTERS

Праздничная ель возле Рокфеллер-центра, окруженная рождественскими персонажами и фигурами щелкунчиков, считается одной из самых посещаемых в мире. Погасят ее огни традиционно 6 января.

Tonight is the lighting of the Rockefeller Center Christmas Tree 🎄 Merry Christmas and Happy Holidays! #holiday #NYC #newyork pic.twitter.com/Dv6qTIpUZT