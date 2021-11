Определился обязательный претендент на титул чемпиона мира по версии Международной боксерской федерации (IBF) в среднем весе, который принадлежит казахстанцу Геннадию Головкину, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Им стал бразильский боксер Эскива Фалькао, который выиграл это право в бою с канадцем Патрисом Вольни. Поединок прошел в рамках вечера от Top Rank в Лас-Вегасе. В шестом раунде боксеры жестко столкнулись головами, у Фалькао открылось кровотечение и бой был остановлен. В итоге судьи отдали победу бразильцу.

