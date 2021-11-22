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Геннадий Головкин получил обязательного претендента на чемпионский титул

22 ноября 2021, 10:48 |  Спорт

Определился обязательный претендент на титул чемпиона мира по версии Международной боксерской федерации (IBF) в среднем весе, который принадлежит казахстанцу Геннадию Головкину, сообщает корреспондент Vesti.kz.

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Им стал бразильский боксер Эскива Фалькао, который выиграл это право в бою с канадцем Патрисом Вольни. Поединок прошел в рамках вечера от Top Rank в Лас-Вегасе. В шестом раунде боксеры жестко столкнулись головами, у Фалькао открылось кровотечение и бой был остановлен. В итоге судьи отдали победу бразильцу.