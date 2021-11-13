«Барсы Атырау» и «Тобол» провели в Атырау на площадке баскетбольного зала «Jysan Arena» вторую встречу двухматчевой серии игр регулярного чемпионата Казахстана по баскетболу среди мужских команд Национальной лиги.

Антон Быков (№11) принес в копилку «Тобола» в матчах с «Барсами Атырау» 44 очка / Фото nbf.kz

В первом поединке этого противостояния, прошедшем в очень упорной борьбе, хозяева площадки одержали победу лишь благодаря хорошо проведенной концовке матча.

Начало повторного поединка, на старте которого в составе костанайского клуба на площадку вышли капитан команды Шаим Куанов, Павел Ильин, Максим Воейков, Антон Быков и Никита Тимофеев, также прошло в упорной борьбе, что отражал счет после трех минут игры - 6:6. Однако следующие четыре минуты гости не смогли набрать ни одного очка, допуская очень много промахов и ошибок при передачах мяча. А за две с половиной минуты до окончания четверти атураусцы довели свой отрыв до 14 очков - 22:8, и перед второй десятиминуткой хозяева лидировали со счетом 29:17.

Проход под кольцо «Барсов Атырау» Павла Ильина / Фото nbf.kz

Во второй четверти «Барсы Атырау» продолжили увеличивать свой отрыв, в то время как гости смогли набрать за первые три минуты лишь одно очко. А за три минуты до большого перерыва хозяева довели свое преимущество до 21 очка - 50:29. Концовку первой половины матча лучше провел «Тобол», позволив лишь один раз поразить свое кольцо, и все же на перерыв лидерами ушел атырауский клуб - 53:37.

Самым результативным получился третий игровой отрезок, со старта которого больше попадали в кольцо хозяева, имевшие за две минуты до окончания четверти 25-очковое преимущество. К концу третьей десятиминутки, по результатам которой «Тобол» уступил сопернику всего одно очко, это преимущество уменьшилось на восемь очков - 81:64.

«Тобол» всячески пытался переломить ход игры в заключительной четверти, но к ее экватору смог сократить свое отставание лишь на одно очко. И несмотря на то, что смог впервые в матче одержать победу в четверти, все же победа в матче досталась «Барсам Атырау» - 94:79 (29:17, 24:20, 28:27, 13:15).

«Тоболу» пришлось часто обороняться / Фото nbf.kz

Шаим Куанов в этой игре стал самым результативным в составе «Тобола», принеся в копилку команды 25 очков. Совершивший в ходе встречи 11 подборов Антон Быков набрал 20 очков. На счету Павла Ильина 14 очков, Аскара Ахметжана - 8, Рустама Валиева - 5, Максима Воейкова - 3, Даниеля Альбранта и Никиты Тимофеева - по 2 очка.

«Тобол» после двух поражений в Атырау набрал после 8 игр 11 очков. Столько же очков набрал и «Актобе», одержавший в параллельных играх две гостевые победы в Актау над «Каспием». Актобинский клуб имеет и лучшую разницу заброшенных и пропущенных мячей - 623:603 против 592:702 у «Тобола». Однако костанайский клуб располагается выше в турнирной таблице - на третьей строчке, благодаря двум победам над «Актобе».

Штрафной бросок исполняет Аскар Ахметжан (№15) / Фото nbf.kz

У «Барсов Атырау» 17 очков после 10 игр, а действующий чемпион БК «Астана» пока не проиграл ни одного матча, набрав в шести матчах 12 очков.

Следующие игры БК «Тобол» проведет уже зимой, отправившись в столицу республики на матчи с БК «Астана» - 8 и 9 декабря, а затем 18 и 19 декабря совершат ответный визит в Костанай «Барсы Атырау».