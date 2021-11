Широко разрекламированный проект с нетерпением ждали не только сами артисты и их коллеги, но и зрители. Билеты на этот концерт раскупили за несколько дней. Публика шла не только из-за интересного репертуара, но и потому, что соскучилась по живой музыке.

Открывшийся творческий сезон в филармонии им. Умурзакова с начала осени радует зрителей новыми программами своих коллективов. Камерный оркестр решил открыть свой творческий год абсолютно новой тематикой.

В музыкальном мире сейчас очень популярно исполнение композиций известных рок-групп большими симфоническими или камерными составами. Наши музыканты тоже предложили зрителю послушать многолетние хиты Nirvana, Led Zeppelin, Queen, Imagine Dragons, Виктора Цоя, Земфиры, а также популярные песни Аллы Пугачевой, Леонида Агутина, Ерлана Кокеева, Алексея Чумакова, Любэ, Михаила Бублика и других известных исполнителей.

За несколько часов до начала концерта главный дирижер камерного оркестра Тарас МЫЗИН рассказал "НГ", как проходит подготовка к мероприятию.

- Тарас Сергеевич, почему выбор пал именно на этот репертуар?

- По моему мнению, любой коллектив в наше время должен удивлять. Я считаю, что камерный оркестр всегда удивлял своего зрителя. У нас очень разнообразные программы: и новогодние, и к 9 Мая, и барокко, и романтизм, а также посвященные творчеству Пьяццолы, и очень много тематических концертов. И всегда зритель шел на что-то новое, мы не повторяемся. Точно такой же подход мы применили к этому концерту. За 17 лет существования коллектива мы ни разу не играли такую эстрадную шоу-программу. Кроме того, что появились идейные вдохновители концерта, у нас есть поддержка в лице руководства филармонии. Вот поэтому мы решили сделать этот концерт.

- Когда к вам пришла такая идея и с чего началась подготовка?

- Идея у нас возникла еще летом. И с августа началась реализация проекта. Было непросто. Нужно было не только собрать программу, но и понять, кто из вокалистов будет участвовать. Также был долгий период переговоров с другими вокалистами нашего города, которые не работают в стенах филармонии, мы искали песни, которые они могли бы исполнить с нами. Понятно, что у всех обширный репертуар, но концерт должен быть не калейдоскопом, а направленным на две темы - соответственно названию нашего проекта «Rock&Love». Мы подобрали солистов и уже в течение полумесяца пришлось собирать программу, обсуждали, какие песни популярные. Конечно, учитывали возрастную категорию зрителей. Хотелось, чтобы программа подошла на любой контингент - и современная музыка, и музыка прошлого столетия, 80 и 90-х годов. Я думаю, что мы угадали с репертуаром, учитывая количество зрителей на предстоящем концерте.

- В камерных оркестрах, как правило, играют люди, воспитанные на серьезной классической музыке. Как они восприняли новый опыт?

- Очень мне понравилось отношение коллектива к идее концерта. Несмотря на то, что мы такое никогда не играли, и да, наша специфика - это все же классическая и старинная музыка, да и произведения отечественных композиторов и легкая эстрада у нас в репертуаре есть, но подобную музыку мы не играли. И все же коллектив с воодушевлением поддержал эту идею. Так что подготовка началась с совместным интересом. Репетиции долгие, особенно перед концертом, где-то мы, конечно, устаем, отдаем много эмоций, домой приходим без сил, но, тем не менее, ждем следующего дня, когда можно будет сделать наш концерт качественно еще лучше. И приятно, что с каждой репетицией вырисовывается та картинка, которую я хотел бы видеть. Подготовка - тоже интересный процесс, мы решаем разные творческие задачи, думаем, чем удивить зрителя. Ведь кроме того, что мы исполняем саму музыку, нам надо думать, какие можно использовать спецэффекты, моменты, которые не использовал еще никто. И думаю, что мы сможем удивить зрителя.

- Расскажите, кто еще вместе с артистами вкладывал свой труд в это шоу?

- Да, у нас команда большая. Я решил подключить нашего лучшего аранжировщика Геннадия Александровича Стаканова, который сразу согласился, и вся музыка, которая будет звучать на концерте, это все его аранжировки, за что ему большое спасибо. И вообще весь проект - это коллективная работа. Это и светооператоры, и звукооператоры, и ребята, которые работают на сцене. Это огромная работа - выстроить звук у каждого инструмента в оркестре, чтобы было слышно каждую группу коллектива, чтобы было слышно вокалистов, камерный хор, детский коллектив. Конечно, большая ответственность лежит на мне, как на руководителе этого проекта, нужно везде проконтролировать всю работу, насколько подходит все по свету, звуку, LED-экрану, по сценарию. И поэтому для меня лично это волнительное мероприятие, тем более, что у нас ожидается такой аншлаг.

- Буквально через несколько часов начнется концерт. Поделитесь своими чувствами перед выступлением.

- Что касается своего собственного волнения и ответственности перед концертом, могу добавить, что ко мне за время подготовки не раз подходили коллеги, друзья, руководство, администраторы по распространению билетов и все спрашивают - а что, неужели у вас действительно будет такое интересное шоу, мы очень ждем, хотим посмотреть! С одной стороны мне это очень импонирует, а с другой добавляет волнения. Я очень надеюсь, что у нас все получится. Репертуар всем известен, и зрителям, надеюсь, будет интересно послушать эти произведения в новой трактовке. Мы, артисты, на сцене получаем удовольствие во время исполнения и нам хочется, чтобы зрители тоже танцевали и пели вместе с нами.

Коллектив действительно приятно удивил и порадовал зрителей. Давно зрительный зал филармонии не чувствовал энергетику и драйв, которыми был буквально пропитан воздух.

Музыканты сами получали невиданное удовольствие от творческого процесса и обменивались эмоциями со слушателями. Все группы оркестра работали максимально слажено. И несмотря на то, что каждая оркестровая партия работает за себя, одна единая партитура объединяет всех. И ею мастерски владеет главный дирижер.

Аранжировки, которые пишет для всех коллективов музыкальный руководитель областной филармонии Геннадий Стаканов, сделаны высокопрофессионально, что уже много лет слышат зрители на концертах и джаз-фестивалях.

В этом проекте впервые произошло сотрудничество оркестра с некоторыми вокалистами. Айсулу ТУТКУШЕВА исполнила несколько сольных произведений, поработала дуэтом на сцене с со своими коллегами. Помимо этого, она является руководителем творческой школы ARTIST, ее концертный вокальный состав вызвал нежные эмоции и восхищение у публики. Ведь на сцене были маленькие артисты.

Айсулу поделилась своими впечатлениями от совместного творчества.

- В первую очередь, это большой шаг для меня и для моего коллектива. Потому что для детей это огромнейший опыт, это работа с живым оркестром, с живым составом. Когда звучит фонограмма, все иначе - ощущение и восприятие музыки совсем другое. А здесь дети учатся слушать и чувствовать музыку заново. Фонограмма записывается и она уже готова - ни влево, ни вправо отойти невозможно. А с живым составом это значит слышать отдельно каждый инструмент и собрать в одну картинку, вырабатывается гибкость в понимании музыки и ее исполнении. Это довольно-таки непростая задача для музыканта, особенно для детей. Для них это, повторюсь, колоссальный опыт, и для меня, конечно, же. Эмоции, возникающие во время исполнения с живым оркестром — это нежность, чувственность. И в звучании идет какая-то искренность. Поэтому я очень рада, что произошел такой опыт, и очень надеюсь, что и в дальнейшем мы будем сотрудничать.

Известный костанайский шоумен и теперь уже артист игрового кино Азамат ИБРАЕВ также впервые вышел на сцену с камерным оркестром. Публика всегда очень тепло встречает его и не отпускает без бурных оваций. Артист за кулисами поведал об особенном отношении к одной из песен:

Во время исполнения известной песни группы "Город 312" Азамат Ибраев включил фонарик на телефоне - "Я для тебя останусь светом..."

- Концерты, где поп-музыку исполняют камерные и симфонические оркестры, сейчас в невероятном тренде! Многие известные исполнители делают грандиозные шоу с такими составами, у них потрясающие аранжировки. Смотрел и думал - ох, как круто! Я очень радуюсь тому, что у меня сбылась многолетняя мечта - исполнить одну из любимейших моих песен совместно с камерным оркестром. Лет десять назад я познакомился с творчеством Михаила Бублика и мне запала в душу его песня «Сам тебя выдумал». Еще она мне дорога тем, что именно под эту песню я влюбился в свою жену Светлану. Я даже подходил ко многим коллективам с просьбой спеть ее, но такова специфика их стиля исполнения, что не с каждым это и возможно. И тут у Тараса возникает идея этого проекта! Конечно, я с радостью согласился».

В концерте принимали участие вокалисты Руслана Пономарева, Жанибек Жумахан, Руслан Махамбетов, Алексей Костюченко, квартет DosStar, камерный хор областной филармонии под руководством Салтанат Жакаевой. Известные хиты популярной музыки звучали в их исполнении с собственным отношением.

Наиболее воодушевленно публика принимала рок-хиты. Композиции Kashmir группы Led Zeppelin уже более 40 лет, но до сих пор она является одной из самых популярных у меломанов. Трактовка исполнения была весьма своеобразной, начало звучало обманчиво в классическом стиле, но к середине вся мощь роковой музыки вырвалась наружу. Оркестр открывал ею свое выступление.

Российская рок-музыка так же была представлена яркими произведениями. Звучали Цой, Земфира.

Хорошей тематической аркой прозвучала и композиция Show must go on группы Queen в исполнении оркестра и камерного хора. Под бурные овации и фейерверк эстрадное шоу подошло к концу.

Автор - гражданский журналист "НГ"

Фото Ксении РЕБИК