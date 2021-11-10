Ломбард «Hayat Capital», расположенный в Алматы, предоставляет денежные займы под залог автомобиля. Клиент получает деньги в течение 5 минут. Срочный выкуп авто происходит по рыночной стоимости. Процедура оформления происходит быстро, без бумажной волокиты. Все действия ломбарда являются прозрачными.

Как получить займ

Для получения займа клиент должен предоставить следующие сведения и выполнить условия:

документ, подтверждающий, что транспортное средство не арестовано;

подтверждение собственности ТС;

автомобиль должен быть растаможенным;

в случае покупки в кредит, долг должен быть полностью погашен;

стоимость автомобиля не должна быть ниже 10 000 тенге;

автомобиль не числится в угоне;

транспортное средство состоит на учете на территории Казахстана.

Величина займа

За новый автомобиль ломбард выплачивает наличными 60 % рыночной стоимости. Владелец старого авто может рассчитывать на 50 % цены. Оценка стоимости производится специалистами ломбарда.

Погасить займ можно в любое время, без штрафов за досрочную выплату. Проценты начисляются за фактические дни после получения денег.

Условия кредитования

Займ выдается на срок от 61 дня до 1095 дней. Процентная ставка – от 36 %. Максимальная ставка вознаграждения равна 0,1 %, за год – 36 %. Ломбард выдает кредит под залог автомобиля, мотоцикла, спецтехники.

Преимущества кредитования в ломбарде

Как правило, спецтехника востребована в течение сезона. Чтобы она не простаивала и приносила прибыль, ее целесообразно сдать в ломбард. Оформленная под залог техника вернется к хозяину для продолжения работы, при этом принесет дополнительный доход. Ломбард поможет провести торжественные семейные мероприятия для тех, кто оформил кредит под авто или спецтехнику. Автоломбард выдает крупные суммы под невысокие проценты на разные периоды.

Оформить кредит под залог спецтехники в ломбарде можно весьма оперативно. Клиент оформляет заявку онлайн, специалисты ломбарда выезжают по адресу для проведения оценки спецтехники, и компания в тот же день может выдать положенную сумму.

Владелец сам решает, как распорядится автомобилем. Он может отдать авто с правом вождения или без такого права. При оформлении займа с правом вождения автомобиль остается у своего владельца для дальнейшего использования. Но машина уже находится под залогом в автоломбарде.

Лицензия Нацбанка РК №05.21.0023.Л. от 02.03.2021 г.

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