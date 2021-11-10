На льду кокшетауского Дворца спорта «Бурабай» прошел повторный поединок первой очной серии регулярного чемпионата Казахстана между местным «Арланом» и руденским «Горняком».

Опасный момент у ворот «Арлана» / Фото vk.com/hcarlankokshetau

Накануне хоккейный клуб из Рудного неожиданно разгромил лидирующего в чемпионате серебряного призера прошлого сезона с разницей в пять шайб. Такая же разница была зафиксирована и во втором матче, но на этот раз победу праздновали хозяева льда, одержавшие сухую победу. Причем четыре из пяти шайб были заброшены в те моменты, когда «Горняк» играл в меньшинстве.

В первом периоде, после удаления в середине игрового отрезка Владимира Кротова за задержку соперника, «Арлану» понадобилось всего пять секунд, чтобы открыть счет. Сделал это Константин Пархоменко. С минимальным преимуществом в пользу кокшетаусцев команды ушли на перерыв.

В начале седьмой минуты второго периода, после атаки «Горняка», нападающий «Арлана» Александр Евграфов совершил сольный проход вдоль правого борта, завел шайбу в зону соперника, сместился в центр и точно бросил по воротам Никиты Акулинина, удвоив преимущество своего клуба. Больше шайб в этом периоде зрители не увидели.

Бросок по воротам «Арлана» наносит новичок «Горняка» Андрей Олейников / Фото vk.com/hcarlankokshetau

Заключительная двадцатиминутка, в которой «Горняк» стартовал в меньшинстве (перед вторым перерывом удалили Максим Кулишникова за блокировку), началась с реализации хозяевами этого численного перевеса. Вторую шайбу на свой счет записал Евграфов. А через три минуты дубль оформил и автор первой шайбы в матче Пархоменко, реализовав численное большинство. В составе «Горняка» свой второй двухминутный штраф в это время отбывал Кротов, наказанный на этот раз за подножку. А точку в матче поставил оформивший накануне дубль Никита Лукин, забросивший шайбу всего через четыре секунды после того, как на скамейку штрафников за задержку соперника отправился автор пента-трика в первой игре Данил Москалев.

Гости в этой игре нанесли больше бросков по воротам соперника - 37 против 32, но при этом ни разу не смогли оформить взятие ворот Ильи Румянцева, признанного лучшим игроком матча в составе хозяев. Да и по количеству штрафных минут в матче было равенство - по 20, но и здесь рудничане ни разу не смогли воспользоваться свои численным преимуществом.

В игре голкипер «Горняка» Никита Акулинин / Фото vk.com/hcarlankokshetau

После матча главный тренер «ХК «Горняк» Сергей НЕВСТРУЕВ отметил, что во втором матче больше повезло сопернику:

- Оба матча понравились болельщикам, но принесли «головную боль» тренерским штабам. В обоих играх игра не соответствовала счету. Команды не заслужили таких поражений. Обе игры во многих моментах были равными. Но было слишком много удалений. У «Горняка» были небольшие проблемы с составом и из-за наличия травмированных игроков большая нагрузка выпала на защитников. И в третьем периоде немножко «поплыли». Я доволен пятью периодами этих матчей. Переломным моментом во втором матче стало начало третьего периода, когда мы пропустили третью шайбу. Разберем игры, сделаем выводы и будем готовиться к следующим матчам.

Опасный момент у ворот «Горняка» / Фото vk.com/hcarlankokshetau

Следующие две игры «Горняк» проведет в субботу и воскресенье, 13 и 14 ноября, в Рудном. Его соперником на льду «Горняк-Арены» станет «Актобе». Команды уже провели в Актобе две игры и в обоих встречах победы с минимальным перевесом одерживали хозяева (1:0, 3:2).

После 20 проведенных игр «Горняк» находится с 17 очками на 10 месте. Продолжает лидировать в чемпионате «Арлан», набравший 33 очка после 20 игр. Его преследуют устькаменогорское «Торпедо» (19 игр) и карагандинская «Сарыарка» (17 игр), в активе которых по 28 очков.