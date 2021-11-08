По расписанию чемпионата Казахстана по баскетболу среди мужских команд Национальной лиги ноябрьская часть программы костанайского клуба «Тобол» состоит из двухматчевых серий игр с западно-казахстанскими командами «Каспий» из Актау и «Барсы Атырау».

Лицом к лицу: Максим Воейков (№8, БК «Тобол») и Владимир Курочкин (БК «Каспий») / Фото nbf.kz

Первую из четырех игр костанайские баскетболисты провели в Актау, на площадке спортивного комплекса «Батыр», против местного «Каспия», пока не одерживавшего побед в регулярном чемпионате. Актаусцы дважды уступили в домашней серии «Барсам Атырау» (57:84 и 64:79), а затем не смогли оказать сопротивление и действующему чемпиону БК «Астана» (59:97 и 54:94).

БК «Тобол» также крупно уступил в двух домашних матчах столичным баскетболистам (50:100 и 54:94), но перед этим дважды обыграл на площадке спортивно-развлекательного комплекса «Костанай» БК «Актобе» (77:74 и 92:90).

Первый очный поединок в этом сезоне БК «Каспий» и БК «Тобол» начали в равной борьбе. Четыре попадания в кольцо Антона Быкова, результативные проходы под кольцо капитана команды Шаима Куанова и Никиты Тимофеева, точные пасы Куанова и Павла Ильина, а также подборы Быкова и Тимофеева позволили костанайскому клубу лидировать с небольшим преимуществом в первой половине стартовой четверти. Однако при счете 8:12 хозяева совершили рывок, набрав десять очков, не позволив при этом отличиться сопернику. А затем «Каспий» спокойно довел игровой отрезок до победы в нем - 23:19.

Капитан «Тобола» Шаим Куанов (№5) «вырос» на пути Магжана Сарсенгалиева / Фото nbf.kz

Два прохода Ильина в начале второй четверти сделали счет равным, однако вперед «Тобол» сумел выйти только за две минуты до большого перерыва - 39:40. Первые очки в матче к этому моменту в составе «Тобола» набрали Максим Воейков и Аскар Ахметжан. До конца четверти Воейков и Быков увеличили отрыв «Тобола» до четырех очков, оставив актаусцев в роли догоняющих - 39:43.

Чуть более трех минут понадобилось костанайским баскетболистам, чтобы после перерыва увеличить свое преимущество до восьми очков - 42:50. Однако затем этот отрыв стал потихоньку таять, а за три с половиной минуты до окончания четверти и вовсе сошел на нет - 56:56. Более того, вскоре актаусцы вышли вперед - 59:58. И все же усилиями Ильина, Быкова и Куанова перед заключительной четвертью «Каспий» уступал костанайскому клубу три очка - 63:66.

Проход под кольцо «Каспия» Павла Ильина / Фото nbf.kz

К середине четвертой десятиминутки хозяева почти настигли соперника - 73:74, а за три с половиной минуты до окончания матча вышли вперед - 77:76, увеличив вскоре отрыв от «Тобола» до четырех очков - 80:76. Однако за оставшиеся две минуты игрового времени вначале Куанов принес в копилку команды два очка, а затем капитан «Тобола» за 27 секунд до конца матча сделал пас Ильину, который реализовал трехочковый бросок, принесший победу «Тоболу». Окончательный счет матча - 80:81 (23:19, 16:24, 24:23, 17:15).

Самым результативным игроком БК «Тобол» стал Антон Быков, набравший 22 очка. Чуть меньше очков на счету Павла Ильина - 19 и Шаима Куанова - 18.

После этой победы костанайский клуб поднялся на вторую строчку в турнирной таблице. А сегодня команды сыграют повторный матч, который начнется в 20:00.