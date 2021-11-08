Турнир собрал 19 команд, которых поделили на 6 подгрупп. Игры проходили в течение трех дней в спортизале «Динамо» и в спорткомплексе Костанайского филиала ЧелГУ.

Игровой момент полуфинального матча между командами Костаная и ЧелГУ

В воскресенье, 6 ноября, шестеро победителей подгрупп сыграли на выход в полуфинал и определились 4 сильнейшие команды. Полуфинальные пары составили Костанай и ЧелГУ, Аркалык и Рудный. В упорнейшей борьбе в финал вышли команды ЧелГУ и Рудного.

В матче за 3 место сборная Костаная совсем немного уступила сборной Аркалыка.

Команда Аркалыка заняла 3 место

На игру за 1 место обе команды выходили в повышенном эмоциональном состоянии, ведь это первый турнир после карантина. Удары по мячу, казалось, было слышно далеко за пределами спортзала "Динамо". Борьба упорнейшая, но в концовке у сборной ЧелГУ более стабильная и уверенная игра и победа в первой партии. В начале второй партии сборная Рудного выходит вперёд и почти переломила игру, но в сложную минуту у команды ЧелГУ очень стабилен блок, это просто непробиваемый «забор». Итог - 2:0, обладателем Кубка области 2021 года стада сборная Костанайского филиала ЧелГУ.

Награждение игроков команды Рудного



Сразу после игры мы поговорили с тренером команды ЧелГУ Анастасией НАУМОВИЧ.

- Поздравляю с победой! Расскажите о прошедшем турнире.

- Спасибо. Для нашей команды этот кубок - этап подготовки к предстоящим играм в рамках чемпионата РК по волейболу. Финальные игры были тяжёлые эмоционально, но это нам и нужноь - игровой опыт, наигрывание комбинаций и спортивное совершенствование. Команда физически и эмоционально готова, это показали переломные моменты, в которых мы были точнее и стабильнее, что и позволило победить.

Команда ЧелГУ - победители турнира



- Что можете сказать о соперниках?

- После карантина очень сложно было предсказать, кто какое место займёт. У всех есть так называемый соревновательный голод. Молодых очень много команд, это говорит о развитии волейбола, что очень хорошо. Традиционно сильны сборные городов: Рудный, Аркалык, Костанай, Лисаковск. Игры получились упорные и интересные. Всем спасибо за соперничество.

Автор - гражданский журналист "НГ"