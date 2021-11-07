В Белграде в заключительный день чемпионата мира по боксу прошли финальные бои в еще шести весовых категориях, в двух из которых выступили казахстанские боксеры.

Во время медальной церемонии чемпиона мира Сакена Бибосынова награждал президент Казахстанской федерации бокса Кенес Ракишев / Фото kfb.kz

В поединке за чемпионский титул в весовой категории до 51 кг бронзовый призер Олимпийских игр в Токио (Япония), бронзовый призер чемпионата мира 2019 года в Екатеринбурге (Россия) и бронзовый призер чемпионата Азии 2021 года в Дубае (ОАЭ), заслуженный мастер спорта Сакен Бибосынов из Туркестанской области встречался с Роско Хиллом из США.

На пути к финалу американский боксер нокаутировал в третьем раунде боксера из Доминиканской Республики Марио Лавегара, прошел победителя Европейских игр 2019 года Артура Оганесяна из Армении - 4:1, Федерико Серру из Италии - 4:1 и чемпиона Европы среди молодежи Ахтема Закирова из России - 5:0.

Также четыре поединка провел до финала и Бибосынов, победив в первом же бою единогласным решением судей олимпийского чемпиона 2016 года Хасанбоя Дусматова из Узбекистана - 5:0, с таким же счетом выиграв у боксера из Индии Дипака, одержав победу раздельным решением судей над серебряным призером Олимпиады 2016 года и бронзовым призером чемпионата мира 2017 года Юберхеном Мартинесом из Колумбии - 3:0 (двое судей зафиксировали ничью) и в полуфинале выиграв у Тханарата Саенгфета из Таиланда - 4:1.

В финале победу одержал Сакен Бибосынов единогласным решением судей, принеся вторую золотую медаль в копилку казахстанской сборной. Ранее золотую медаль завоевал Темиртас Жусупов (до 48 кг).

В следующем финале в весовой категории до 57 кг соперником казахстанского боксера стал еще один представитель США - чемпиону Азии 2016 года среди молодежи, участнику Олимпийских игр в Токио, мастеру спорта международного класса Серику Темиржанову из Павлодарской области противостоял чемпион США 2020 года среди взрослых Джамал Харви.

Американский боксер, которому в ноябре только исполнится 19 лет, очень убедительно выступил в Белграде, пройдя до финала Василе Усторои из Бельгии - 4:1, чемпиона мира 2019 года Миразизбека Мирзахалилова из Узбекистана - 3:2, Луиса до Насименто Чалоту из Бразилии - 5:0, Руджакрана Джунтронга из Таиланда - 5:0 и Самуэля Кистохарри из Франции - 5:0.

Пять победных боев провел до финала и Темиржанов - с действующим чемпионом Азии Энх-Амара Хархуу из Монголии (5:0), действующим чемпионом мира среди молодежи Рейто Цуцуми из Японии (5:0), Рохитом Мором из Индии (4:1), Эдуардом Саввиным из России - 5:0 и кубинским боксером Освелем Кабальеро (3:2).

Этот финальный бой завершился победой Джамала Харви единогласным решением судей, а Серик Темиржанов стал серебряным призером.

Серебряный призер чемпионата мира Серик Темиржанов / Фото olympic.kz

Ранее серебряную медаль завоевал Махмуд Сабырхан (до 54 кг), а Абылайхан Жусупов (до 67 кг) стал бронзовым призером чемпионата мира.

В четырех оставшихся финальных боях были зафиксированы следующие результаты:

до 63,5 кг - Энди Крус (Куба) - Керем Езмен (Турция) - 5:0,

до 71 кг - Юрий Захареев (Украина) - Вадим Мусаев (Россия) - 5:0,

до 80 кг - Робби Гонсалес (США) - Алексей Алфёров (Беларусь) - 3:2

до 92 кг - Хулио Ла Крус (Куба) - Азиз Аббес Мухидин (Италия) - 4:1.

Сборная Казахстана, завоевав пять медалей, из которых две золотые, две серебряные и одна бронзовая, показала свой лучший результат за последние восемь лет. В 2013 году в Алматы казахстанские боксеры выиграли восемь медалей, четыре из которых - золотые.

В медальном зачете сборная Казахстана стала в Белграде второй после сборной Кубы, в активе которой три золотые и две бронзовые медали.

Международная ассоциация бокса (AIBA) признала лучшим боксером прошедшего чемпионата мира кубинца Энди Круса Гомеса, выступавшего в весовой категории до 63,5 кг. Он стал чемпионом мира третий раз подряд, а также завоевал золотую медаль на Олимпиаде в Токио.

Кроме завоеванных медалей, казахстанские боксеры получат от AIBA призовые в размере 100 тысяч долларов за первое место, 50 тысяч - за второе и 25 тысяч - за третье.

Казахстанской федерацией бокса чемпионы и призеры мирового первенства будут также премированы: за первое место - 70 тыс. долларов, за второе - 50 тыс. и за третье - 30 тыс.