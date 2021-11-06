Начиная с 1979 года, традиционно в последнее воскресенье октября около 20 тысяч бегунов со всего мира принимают участие в 20-километровом пробеге на юго-востоке Франции в регионе Прованс - Альпы - Лазурный Берег «Marseille-Cassis 20к».

Жанна Мамажанова на дистанции пробега Marseille-Cassis 20к / Фото marseille-cassis.com

Стартуют участники в Марселе от стадиона «Оранж Велодром» - домашней арены футбольного клуба «Олимпик Марсель», а финишируют ровно через 20 км в городе Кассис. Популярность этого пробега заметно выросла в мире после того, как он был сертифицирован Международной ассоциацией легкоатлетических федераций (IAAF) и получил серебряный знак IAAF «Road Race Label Events». По-настоящему популярное мероприятие с праздничной атмосферой является частью местного наследия, но его слава и признание распространяются на международную арену.

В этом году в воскресенье, 31 октября, дистанцию 20 км по маршруту Марсель - Кассис преодолели 8797 мужчин и 3935 женщин. Среди участниц пробега была уроженка Восточно-Казахстанской области, воспитанница Семейской школы легкой атлетики Жанна Мамажанова. В этом году казахстанка приняла участие в марафоне на Олимпийских играх в Токио (Япония), где с результатом 2 часа 37 мин. 42 сек. заняла 46-е место. А олимпийскую лицензию она завоевала, став победительницей марафона в Австрии «S7 Marathon», преодолев 42 км 195 м за 2 часа 29 минут и 1 секунду и выполнив при этом олимпийский норматив.

Призеры Marseille-Cassis 20к среди женщин / Фото facebook.com/MarseilleCassis

Показав на финише 20 км забега «Marseille-Cassis 20к» результат 1 час 16 минут 28 секунд, Мамажанова заняла третье место, уступив лишь двум бегуньям из Франции Мекдес Вольдю - 1:13.24 и Лив Вестфаль - 1:14.56.

В забеге принимал участие и муж Жанны Мамажановой - француз Марко Тури, свадьба с которым состоялась накануне Олимпийских игр в Токио. Марко Тури является призером чемпионата Франции по легкой атлетике и занимается триатлоном. На финише он был 12-м с результатом 1:08.33. А победителем среди мужчин стал также француз Феликс Бур, преодолевший 20 км за 1 час 1 минуту и 55 секунд.