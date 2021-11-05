На проходящем в Белграде чемпионате мира по боксу определились все финалисты. Накануне в поединках за выход в финал приняли участие пять казахстанских боксеров.

Абылайхан Жусупов (в синем) завоевал свою третью подряд бронзовую медаль чемпионатов мира / Фото kfb.kz

В весовой категории до 48 кг Темиртас Жусупов из Акмолинской области встречался с Евгением Кармильчиком из Беларуси, в активе которого есть победа на XVI Кубке мира среди нефтедобывающих стран 2018 года и бронзовая медаль чемпионата Европы 2017 года. На этом чемпионате мира белорусский боксер выиграл два из трех проведенных поединков нокаутами. А путевку в финал единогласным решением судей завоевал чемпион Азии 2013 года. Соперником Жусупова в поединке за «золото» станет обладатель Кубка мира 2018 года Вуттичай Юрачай из Таиланда, который в полуфинале также единогласным решением судей победил Сахила Алахвердова из Грузии.

С соперником из Таиланда уже встретился бронзовый призер Олимпиады-2020 в Токио Сакен Бибосынов из Туркестанской области, одержав в полуфинале весовой категории до 51 кг победу над Тханаратом Саенгфетом - 4:1. Теперь в финале казахстанцу предстоит поединок против представителя США Роско Хилла, одержавшим в полуфинале победу единогласным решением судей над чемпионом России и чемпионом Европы среди молодежи Артемом Закировым.

Пробился в финал чемпионата мира и Махмуд Сабырхан из Шымкента, одержавший уверенную победу в полуфинале весовой категории до 54 кг над Акашем Кумаром из Индии. Соперником нашего боксера в бою за чемпионский титул станет японский боксер Томоя Цубои, победивший в полуфинале раздельным решением судей двукратного бронзового призера чемпионатов мира Биллала Беннама из Франции - 4:1.

Серик Темиржанов одержал в полуфинале победу над кубинским боксером Освелем Кабальеро / Фото kfb.kz

Четвертым финалистом из числа казахстанских боксеров стал не сумевший завоевать награду на Олимпиаде-2020 в Токио Серик Темиржанов из Павлодарской области, соперником которого в полуфинале весовой категории до 57 кг был кубинский боксер Освель Кабальеро. Казахстанец в первом раунде сумел отправить соперника в нокдаун. Однако кубинец оказал достойное сопротивление и в третьем раунде даже смог превзойти соперника, но все же раздельным решением судей победу одержал Темиржанов - 3:2. В финале казахстанцу будет противостоять 18-летний боксер из США Джамал Харви, одержавший в полуфинале победу единогласным решением судей над представителем Франции Самуэлем Кистахурри.

На третьем чемпионате мира подряд не смог преодолеть стадию полуфинала Абылайхан Жусупов из Карагандинской области, выступавший в весовой категории до 67 кг. Уступив в бою за выход в финал Севонрецу Оказаве из Японии раздельным решением судей - 1:4, Жусупов добавил к своим бронзовым медалям чемпионатов мира 2017 года в Гамбурге (Германия) и 2019 года в Екатеринбурге (Россия) награду такого же достоинства и чемпионата мира 2021 года в Белграде (Сербия), на котором он был капитаном сборной Казахстана.

Таким образом, из стартовавших в столице Сербии 13 казахстанских боксеров за золотые медали чемпионата мира будут биться четыре спортсмена. Столько же боксеров в финале будут представлять США, и в двух решающих боях состоится казахстанско-американское противостояние. Куба и Россия будут представлены в финале тремя боксерами, Япония - двумя, а Узбекистан, Таиланд, Франция, Бразилия, Азербайджан, Армения, Турция, Италия, Украина и Беларусь - одним.

Финальные бои чемпионата мира пройдут 5 и 6 ноября. Сегодня, 5 ноября, пройдут бои в семи весовых категориях, и в двух первых из них будут биться казахстанские боксеры:

до 48 кг - Темиртас Жусупов (Казахстан) - Вуттичай Юрачай (Таиланд)

до 54 кг - Махмуд Сабырхан (Казахстан) - Томоя Цубои (Япония)

до 60 кг - Абдумалик Халоков (Узбекистан) - Софьян Умиа (Франция)

до 67 кг - Севонрец Окадзава (Япония) - Омари Джонс (США)

до 75 кг - Йоэнлис Эрнандес Мартинес (Куба) - Джамбулат Бижамов (Россия)

до 86 кг - Кено Мачадо (Бразилия) - Лорен Альфонсо Домингес (Азербайджан)

свыше 92 кг - Давит Чалоян (Армения) - Марк Петровский (Россия).

Посмотреть прямую трансляцию финальных боев сегодня можно будет на телеканале QAZSPORT, начало - в 23:00.