Кожа сухого типа не доставляет проблем в молодом возрасте, но напоминает о себе после 30 лет. Давайте разберемся в причинах сухости и грамотно подобранном уходе за столь чувствительной кожей.

Особенности

Тонкая, гладкая и нежная кожа.

Нет блеска, расширенных пор, угрей и прыщей.

Шелушения на лбу, носу, щеках, вокруг рта.

Покраснения, стянутость, иногда зуд.

Ранние морщинки.

Сухую и обезвоженную кожу часто путают. Сухой тип – это генетическая особенность. Обезвоженной кожа может стать со временем, это свойственно всем типам (при неправильном питании или неверном уходе).

Причины сухости

Первопричина – слабый гидролипидный барьер, который плохо удерживает влагу, а значит, сухость практически неизбежна. Кроме того, влияют:

Неправильный уход (щелочное мыло, травматичный пилинг, подсушивающие компоненты косметики). Поэтому компания Amway представляет линейку средств, созданных специально для нежной кожи. Увлажняющая косметика Artistry Skin Nutrition™ – это забота о сухой коже. В составе средств Amway только натуральные ингредиенты.

Внешние факторы. Пересушенный воздух, жесткая или горячая вода, высокие температуры и ультрафиолет.

Проблемы организма. Нарушения в ЖКТ, нервной и эндокринной системе.

Возраст. Тип кожи может меняться, поскольку сокращается количество выделений, вырабатываемых сальными железами.

Неправильное питание. Тусклость, потеря упругости и шелушения могут говорить о нехватке витаминов А, Е, С и F. Несоблюдение питьевого режима и постоянные стрессы могут усугубить состояние кожи.

Правильный уход за сухой кожей

Очищение

Умывайтесь не более двух раз в день, при выраженной сухости – один раз, вечером. Используйте мягкие средства – пенку или мусс. Пантенол, термальная вода, экстракт розы или виноградных косточек – важные компоненты для такого средства.

Если кожа остро реагирует на воду, то попробуйте молочко или мицеллярную воду. Нанесите средство ватным диском, оставьте на минуту и удалите салфеткой.

Тонизирование

Тоник удаляет остатки водопроводной воды и очищающих средств, восстанавливает pH-баланс дермы, смягчает. В составе тоника желательны: протеины пшеницы, зеленый чай и ромашка. Исключите тоники и лосьоны со спиртом и подсушивающими добавками.

Увлажнение и питание

Наносите крем тонким слоем, излишки снимите салфеткой через 20 минут.

Дневной крем – это защита от внешнего воздействия, в том числе УФ-лучей, и увлажнение. Ночной – хорошо напитывает, восстанавливает клетки после дневного стресса.

Делайте маски два-три раза в неделю. Для глубокого очищения – щадящий пилинг с фруктовыми кислотами.

Особенности сезонного ухода

В зависимости от времени года состояние кожи может изменяться. Поэтому уход нужно корректировать в соответствии с сезоном.

Зимой, в начале весны и осенью подойдут интенсивно увлажняющие кремы с плотной текстурой. Для защиты от раздражения добавляйте в утренний крем несколько капель увлажняющей или восстанавливающей сыворотки. На ночь – крем, который поможет коже восстановить ресурсы. Делайте ночную несмываемую увлажняющую или питательную маску дважды в неделю.

Летом, ранней осенью и в конце весны пользуйтесь тоником и увлажняющим кремом с SPF-фактором, делайте маски (увлажняющую и очищающую). Охлаждающий и успокаивающий гель поможет, если вы не уберегли лицо от солнечных лучей и получили ожог или раздражение.

Заключение

Регулярный уход, полноценное питание и правильно подобранная косметика помогут достичь хорошего эффекта даже при сильной сухости. Вы заметите, как тон лица выровняется, кожа станет гладкой, бархатистой и сияющей.

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