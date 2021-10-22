Ирина ПЕРОВА, врач-инфекционист КГП «Костанайский областной центр по профилактике и борьбе со СПИД»

Различные поражения кожи и слизистых оболочек являются частыми проявлениями заражения ВИЧ. Они возникают практически при всех клинических стадиях ВИЧ-инфекции, а не только в стадии развившегося СПИДА и имеют важное диагностическое и практическое значение.

Иллюстративное фото с сайта ki-news.ru

При ВИЧ-инфекции отмечается большая частота грибковых заболеваний, а именно:

- кандидозные поражения кожных покровов с локализацией в области пахово-бедренных, меж ягодичных и подмышечных складок, под грудными железами (у женщин). У ВИЧ-инфицированных характеризуется тенденцией к образованию обширных очагов, сопровождающихся болезненностью, склонностью к эрозированию.

- кандидозное поражение слизистых полости рта и гениталий. У больных СПИДом на слизистых при кандидозе часто образуются эрозии и язвы. Кандидоз может распространяться на пищевод, желудок и другие внутренние органы. Особенно подозрительны на наличие у пациентов ВИЧ является стойкий кандидоз у молодых лиц (чаще мужчин), не получавших антибиотики, цитостатики, кортикостероиды.

- себорейный дерматит при ВИЧ обнаруживается в начальных стадиях ВИЧ-инфекции у 10% больных при отсутствии других клинических проявлений, а в стадии развернутой ВИЧ-инфекции имеет место у 46-83% больных. Клинические проявления себорейного дерматита при ВИЧ-инфекции протекает тяжело и остро. Высыпания могут выходить за пределы локализаций классического варианта в связи с иммунодефицитным состоянием. Кожа приобретает сходство с вульгарным ихтиозом, а высыпания из-за сильного шелушения и сухости сопровождаются выраженным зудом преимущественно в области волосистой части головы.

- отрубевидный лишай у ВИЧ-инфицированных лиц характеризуется хроническим, рецидивирующим течением и представляет собой крупные не воспалительного характера пятна светло- и темно-коричневого цвета с легким отрубевидным шелушением на коже груди, межлопаточной области, лица;

- онихомикозы - грибковые поражения ногтей приводят к деформации и разрушению ногтевых пластинок.

У больных ВИЧ-инфекцией поражения кожи и слизистых могут иметь вирусную этиологию:

- герпетические поражения, вызванные вирусами простого герпеса 1-го и 2-го типов. У пациентов с ВИЧ-инфекцией рецидивы герпеса часто сопровождаются тяжелыми местными проявлениями на коже и слизистых язвенно-некротического характера.

- опоясывающий лишай-герпес-зостер-вирусная инфекция. У лиц с ВИЧ-инфекцией опоясывающий лишай часто протекает тяжело с обширными и рецидивирующими поражениями нескольких дерматом и изматывающей болью;

- больные, зараженные ВИЧ, имеют повышенную склонность к появлению простых бородавок, контагиозного моллюска, остроконечных кондилом. Эти высыпания у ВИЧ-больных имеют распространенный характер, локализуясь чаще всего на лице, в полости рта, на половых органах, в перианальной области.

- саркома Капоши-многоочаговая злокачественная опухоль сосудистого происхождения, поражающая кожу, лимфоузлы и практически все внутренние органы. Проявляется багровыми или фиолетовыми бляшками, узлами и отеком окружающих тканей. Весьма характерным является то, что саркома Капоши встречается в фазе развернутого СПИДа у лиц молодого возраста

- «волосистая» лейкоплакия - не представляющее опасности заболевание, предположительно вызванное вирусом Эпштейн-Барра. Проявлением ее являются бляшки в полости рта, часто в виде полос на боковой поверхности языка, оно может быть одним из первых признаков ВИЧ-инфекции; до появления ВИЧ-инфекции это заболевание не наблюдалось.

Патология кожи занимает одно из ведущих мест среди ВИЧ-индикаторных заболеваний. Изменения кожи с упорным течением, особенно у лиц группы риска с учетом других данных объективного и лабораторного обследования всегда должны настораживать врача и дают основания для предположения о наличии ВИЧ-инфекции.

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