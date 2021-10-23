Нынешний год в Казахстане будоражат участившиеся случай жестокости по отношению к домашним питомцам, в первую очередь - кошкам и собакам. В стране появилась целая армия зоозащитников, они не только обнародуют в Сети эти ужасающие факты, но и приняли участие в разработке законопроекта «Об ответственном обращении с животными», поступивший на рассмотрение в мажилис.

Одна из зооактивистов, руководитель общественного фонда защиты животных «KARE-Забота» Юлия Коваленко, заявила, что в Казахстане до этого не существовало ни одного отдельного закона о собаках и кошках. Закона, возможно и не было, но в Костанайской области и поныне действуют Правила содержания и выгула собак и кошек, отлова и уничтожения бродячих собак и кошек на территории населенных пунктов. Их приняли решением облмаслихата от 20 мая 2015 года.

В пункте 4, например, написано, что не допускается содержать собак, кошек в местах общего пользования многоквартирных жилых домов (в подъездах, в подвалах, на чердаках, на лестничных площадках, на крышах), а также на придомовой территории таких домов.

Возможно борцы за права животных о таких правилах не знают или знают, но абсолютно игнорируют. Пример тому - многочисленные сердобольные зоозащитники, которые как бы и не содержат, но подкармливают беспризорных животных около жилых домов. Несколько таких регулярно наблюдаю в своем дворе. Чужие люди, зачастую в сумерках, пробираются по палисадникам и забрасывают какую-то еду в окошки подвальных помещений, где всегда найдется пара-тройка мяукающих животин. На вежливую просьбу так не делать в моем подвале услышал кучу проклятий: «Бог тебе судья!», «Сердца у тебя нет!» и тому подобное.

Хорошо, бездомных животных жалко. Тогда возьмите их к себе домой. Зачем разводить антисанитарию в моем? Ведь какие «прелести» несут с собой живущие в подвале кошки? Они тащат туда всё, что можно съесть. Я периодически нахожу разодранных голубей, головы рыб и другие продукты животного происхождения. Всё это сопровождается вонью и грязью, которую вынуждены терпеть жители, а не зоозащитники. Эти же прикормыши облюбовали песочницы на детской площадке в качестве туалета. Поэтому возможность подхватить детворе инфекции, гельминтов, чесотку или лишай вполне реальна. А лечить опять же кому? Не зооактивистам.

Еще один из разработчиков нового законопроекта, Сергей Снегирев, отмечает, что действующие государственные методы регулирования численности бездомных животных не справляются. Число бездомных животных только растет, а бюджетные расходы увеличиваются. Ветеринарным службам в регионах выделяются большие бюджеты - по словам активистов, до 1,2 млрд тенге в год. Но отлавливая и уничтожая бездомных собак и кошек, как отмечает эксперт, они не уменьшают их число.

Неужели зоозащитникам не известна способность собак два раза в год, а кошкам и того больше, давать потомство? А значит подкармливаемые подвальные обитатели плодятся так, что никакого бюджета не хватит. Кошка, живущая в подвале нашего дома, в последний раз принесла четырех котят. Дикие, больные и полуголодные они разбегались по подвалу, лишь заметив человека. Удалось поймать только одного, чтобы промыть и закапать капли в опухшие и слипшиеся от гноя глаза. Котенок увидел свет, но, как и остальные, в итоге где-то сдох от истощения, о чем бил в нос несколько недель зловонный запах.

Вернусь к новому законопроекту. В нем по большей части предлагают увеличить размер штрафа и другие наказания за жестокое обращение с животными, разделив его на три категории. Весьма странный и однобокий подход из разряда «все кругом враги, а мы хорошие».

Может, зооактивистам начать работать и в другом направлении? Например, разъяснять владельцам животных уже давно существующие правила по выгулу собак на поводке и в наморднике, обеспечивая безопасность окружающих (п. 7), незамедлительно убирать продукты жизнедеятельности своих собак и кошек (п. 8), делать замечания выгуливающим на детских площадках (п. 11). Участковым полицейским привлекать к ответственности не только живодеров, но и нарушителей элементарных правил. Сердобольным старушкам жертвовать средства на строительство питомника, а не тратиться на ливерку подвальным котам. Чиновникам акимата, депутатам, санитарным и ветеринарным врачам начать работать по вопросу организации мест выгула, строительству питомника, учету и стерилизации бездомных животных. Наконец, депутатам инициировать налог на животных, подобно владельцам транспортных средств.

Возможно только тогда новые правила и законы станут не очередной филькиной грамотой, а реально работающим документом.