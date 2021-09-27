Уголовное дело об убийстве Дарины Ахмадиевой в центре Костаная, практически напротив здания департамента полиции, продолжили рассматривать в СМУС 24 сентября.

Подсудимый - бывший муж погибшей Азамат МОЛДРАХМЕТОВ. По версии следствия, он преследовал экс-супругу после развода под предлогом встреч с общим 11-летним сыном. 16 июня Молдрахметов в очередной раз пришел на работу к бывшей жене в здание костанайского филиала госкорпорации «Правительство для граждан» по ул. Амангельды, 93, где она работала переплетчицей. Дождавшись Ахмадиеву, Молдрахметов пошел вместе с ней на остановку, по дороге между ними вспыхнула ссора. Как указано в обвинительном заключении, Молдрахметов взял с собой на эту встречу кухонный нож, которым и нанес смертельные удары.

- Было время, когда они жили мирно даже после развода, - пояснила в суде мать погибшей Галия АХМАДИЕВА. - Однажды дочь пожаловалась на то, что он ей угрожает, что она боится идти с работы домой, что он за ней следит. Из-за этого она часто меняла места работы. Да и когда вместе жили, они исколесили весь Костанай вдоль и поперек. Где только не жили, постоянного жилья не было, зарабатывал муж плохо.

Подсудимый, который общается с другими участниками процесса через сурдопереводчика, упрекнул тещу в том, что она не давала ему видеться с 11-летним сыном, что бывшая жена всегда спрашивал разрешения у своей матери, можно ли отдать мальчика отцу.

- Такого не было, мы сами отвозили внука к родителям Молдрахметова, - ответила свидетельница. - Причиной развода, со слов моей дочери, стала его ревность. Он запрещал ей красиво одеваться, общаться с подругами. Но поводов для ревности не было.

Галия Ахмадиева также сообщила, что взяла внука на патронатное воспитание и планирует оформить опекунство.

В суде допросили водителя «Яндекс-такси» Ельнура ШАЛГИМБАЕВА, который был очевидцем преступления. В тот день, 16 июня, он вез клиентов по ул. Баймагамбетова в районе аптеки № 100.

- Из окна машины я увидел, как мужчина наносит удары ножом женщине, - сообщил Шалгимбаев. - Я притормозил, вышел из машины, побежал к ним. Видел, что женщина отбивалась, но он держал ее за волосы и наносил удары. Мужчина уже сидел на земле и на моих глазах воткнул себе нож в живот. В это время появились полицейские, мы побежали в аптеку, попросили фармацевтов помочь, но они сказали, что нужно вызывать скорую. Скорую к этому времени уже вызвали. У меня были клиенты, я повез их по адресу, но позже вернулся, чтобы узнать, как здоровье женщины. Мне сказали, что она скончалась...

Допросили сотрудников полиции, которые в тот день шли со смены.

- Услышали крики, увидели мужчину, который наносит удары, - рассказал Дархан ТУКТАРОВ. - Пока мы подбежали, мужчина успел несколько раз ударить женщину и ранил себя в живот. Я выбил нож из его правой руки. Все произошло за доли секунды, он нанес ей примерно 3-4 удара в область шеи и лица.

- Когда увидели, как мужчина наносит женщине удары, сразу побежали к ним, - сообщил Дархан МУРЗАХМЕТОВ. - Подсудимого сразу доставили в больницу.

Свидетельница Ольга АФАНАСЬЕВА, охранница кстанайского филиала госкорпорации «Правительство для граждан», пояснила, что 16 июня бывший муж погибшей тайно прошел к Ахмадиевой на работу.

- Ахмадиева производила благоприятное впечатление, - рассказала Афанасьева. - Примерно за 2-3 месяца до преступления она показала мне фотографию мужчины и сказала, чтобы я его не пускала. Она не пояснила почему, просто попросила не пускать. Но в тот день, 16 июня, турникет убрали, потому что у нас появились новые сотрудники контактного центра. Был масочный режим. Мужчину с фото я увидела, уже когда его выводила Ахмадиева. Видимо, он натянул маску до глаз и прошел. Мимо меня проходил уже со спущенной маской, поэтому я его узнала, у него был извиняющийся вид. Сама Ахмадиева в тот день ушла позже обычно, примерно в 7-м часу вечера, хотя рабочий день у нас до 5-ти. Я еще подумала: время что ли выжидает. Уже минут через 40 после ее ухода пришли сотрудники полиции и стали спрашивать, знаю ли Ахмадиеву. Они и сообщили, что ее зарезали...

По словам Афанасьевой, она никогда не видела Молдрахметова, кроме того дня, но знает, что раньше его выпроваживал из здания другой охранник, которого об этом также просила Ахмадиева.

Очередное слушание по этому делу назначено на 1 октября.