С этим вопросом в редакцию "НГ" в последние дни обращались жители п. Краснодонский и п. Маяк Сарыкольского района, где тариф на воду составил 871 тенге за 1 куб. м., и с. Приозерное Алтынсаринского район (958 тенге за 1 куб. м). Аналогичная ситуация в с. Федоровка, где тариф на воду повысили в 10 раз.

Как пояснил сегодня заместитель руководителя департамента комитета по регулированию естественных монополий Костанайской области Руслан ГАСАНОВ, 25 января 2021 года в Водный кодекс РК внесли изменения по вопросам разграничения полномочий между центральными, местными представительными и исполнительными органами по субсидированию питьевого водоснабжения. И теперь субсидии распределяет не министерство индустрии, а областной маслихат. 17 августа 2021 года введены в действие правила нового порядка субсидирования.

- Методика для расчета размера платы за один кубометр поданной питьевой воды населению утверждена 27 августа 2021 года и действует с 17 сентября текущего года, - отметил Гасанов. - На сегодня утвержденного размера платы на областном уровне нет.

Он добавил, что сейчас местные исполнительные органы проводят работу по определению размера платы, потом тариф вынесут на утверждение сессией маслихата Костанайской области.

Как сообщили «НГ» в облмаслихате, 4 октября пройдут общественные слушания, на которых будут обсуждаться размеры тарифов с учетом субсидирования.

В управлении энергетики и ЖКХ пояснили, что такая ситуация сейчас по всей республике, но отметили - объяснение, которое нам дали в Федоровском районе, подходит для всех населенных пунктов области.

- 300 тенге за 1 куб. м. - это тариф, утвержденный антимонопольным комитетом, - комментировал "НГ" 11 сентября и. о. директора ГКП "Водстрой" Сергей ВАСИЛЕНКО. - До момента отмены субсидий 16 августа (согласно приказу и.о. министра индустрии и инфраструктурного развития РК от 27.07.2021 г. № 394) 270 тенге за кубометр воды выплачивалось государством, а 30 тенге платили абоненты. В настоящее время, в связи с отменой субсидий, исчисляется полная (несубсидируемая) стоимость за 1 куб. м. воды, то есть 300 тенге 73 тиынов. Как только областной маслихат утвердит размер субсидий согласно новым правилам, будет произведен перерасчет стоимости потребленной воды. И с этого момента потребители могут не платить за воду до того дня, пока не закончатся скопившиеся излишки.

Тогда же он добавил, что федоровчане также могут не платить за воду по полному тарифу прямо сейчас, но в таком случае у них сформируется задолженность, которую они будут оплачивать уже по новому тарифу (с учетом субсидирования).

- При этом надо помнить, что если человек превысит объем потребления воды в год (у каждого жителя объем лимита в договоре установлен индивидуально), он будет платить уже полную стоимость, без субсидий. У каждого абонента эта сумма также будет индивидуальна, в зависимости от объема лимита, - пояснил Василенко.