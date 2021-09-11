6 сентября в «НГ» обратились местные жители с жалобами на ГКП «Водстрой» акимата Федоровского района. ГКП уведомили своих абонентов об увеличении тарифа за холодную воду. По словам местных жителей, тариф поднялся в 10 раз - с 30 до 300 тенге за куб. м.

Корреспондент «НГ» попытался разобраться, почему так случилось и насколько информация, распространяемая в местных СМИ соответствует действительности.

О повышение тарифа за воду писали в местном СМИ «Федоровские Новости» / Фото жительницы с. Федоровка Татьяны

- 300 тг. за куб. м. - это тариф, утвержденный антимонопольным комитетом. До момента отмены субсидий 16 августа (согласно приказу и.о. министра индустрии и инфраструктурного развития РК от 27.07.2021 г. №394) 270 тенге за кубометр воды выплачивалось государством, а 30 тенге платили абоненты. В настоящее время в связи с отменой субсидий, исчисляется полная (несубсидируемая) стоимость за 1 куб. м. воды, то есть 300 тг. 73 тиын, - прокомментировал ситуацию и.о. директора ГКП "Водстрой" Сергей ВАСИЛЕНКО. - Как только областной маслихат утвердит размер субсидий согласно новым правилам, будет произведен перерасчет стоимости потребленной воды. И с этого момента потребители могут не платить за воду до того дня, пока не закончатся скопившиеся излишки.

Он добавил, что федоровчане также могут не платить за воду по полному тарифу прямо сейчас , но в таком случае у них сформируется задолженность, которую они будут оплачивать уже по новому тарифу (с учетом субсидирования). В этом случае абонент будет платить только разницу между суммой, которая поставлена в тарифе, и суммой, которую субсидирует государство.

- При этом надо помнить, что если человек превысит объем потребления воды в год (у каждого жителя объем лимита в договоре установлен индивидуально) он будет платить уже полную стоимость, без субсидий. У каждого абонента эта сумма также будет индивидуальна, в зависимости от объема лимита, - пояснил Василенко.