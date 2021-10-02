В моем телефоне таковых два: редакционный номер в WhatsApp «Нашей Газеты» и аналогичный еще одной областной газеты. Человек я неравнодушный и щедрый на похвалу, об этом хорошо знают все талантливые журналисты области, равно как и бесталанные: никогда не пройду мимо откровенного лизоблюдства, несуразицы и бестолковости. Так было и в этот раз.

«Меня эти слова заставили задуматься: какое поколение журналистов выросло за 30 лет независимости?»

Прочитав в областной газете, что к нам в область с научными изысканиями приехали знаменитый генетик и историк-политолог, позволила себе высказаться: о какой генетике, науке вообще можно говорить конкретно в Костанайской области, если наш регион почти 17 лет пребывает не в своем часовом поясе? У честных ученых уже есть опасения, что в нашу генетику стали закладываться новые заболевания, не зависящие от наследственности, сформированные вследствие агрессивного внешнего фактора, а именно - чуждого нам часового пояса, в который нас загнали. Идет сбой нашей иммунной системы, мы приобретаем несвойственные нам заболевания и передаем их своим детям. Конечно, это произойдет не за 17 лет, но процесс запущен, не сомневайтесь. Вот о чем должны говорить генетики в нашей области. С таким посылом я и обратилась в редакцию.

Мне ответили. Ответ хочу привести дословно: «В жизни есть место разным вещам. А что касается часового пояса, знаете, столько лет живу и дети мои живут, и никаких проблем со здоровьем нет. А вот нездоровый образ жизни последствия может принести для здоровья. Увы, интеллект нужно нарабатывать обширным чтением и уметь видеть в жизни позитив. Иначе не быть счастливым. А видно, вы глубоко несчастны, раз вместо просто жить предъявляете претензии к жизни. Думаю, те, чьи близкие воевали во время Отечественной войны, вряд ли обзывали и ругали Сталина, что он не сумел предотвратить военные действия. Хотя о дате начала войны знал. Люди учились жить в тех условиях, которые им поставила жизнь. Страдали, радовались, пели... и учились быть счастливыми. Сегодня жизнь разбаловала людей. Не ценят,что имеют. Этот номер для обращения читателей, у которых возникли проблемы. А не для того, чтобы вы высказывали свое мнение по нашим материалам. У всех разные вкусы и разный интеллект. Поэтому впредь, будьте любезны, свое мнение оставлять при себе. Не нравится, не читайте».

Моя подруга, человек с консерваторским образованием, сказала, прочитав это: «Какое скудоумие! И они кичатся своим интеллектом, считают, что читают больше нас, и рассуждают о нашем счастье?»

А меня слова с другого конца ватсапа заставили задуматься: какое поколение журналистов выросло за 30 лет независимости? Журналисты, которые ходят зашоренные, всем довольные. Которые, получая государственные дотации, пишут про брови, татуаж, кулинарию и «по материалам интернета»! У которых напрочь исчезло профессиональное любопытство, чтобы разобраться - чего они так вцепились в это время, что там не так? Журналисты, которым лень докопаться до сути вопроса. А ведь одна из функций журналистики - образовательная.

Прошлым летом наблюдала, как одна журналистка, рекламирующая в своей газете брови за 25 000 тенге, билась в истерике по поводу превышения в 9 (!) тенге цены на препарат нимесил в одной из аптек. «Сумма небольшая, но за державу обидно», - писала она тогда. Я ответила: «Позорники! Вместо того,чтобы поблагодарить аптеки за то, что они изо всех сил держались, вы подхватили государство, которое устроило им показательную порку». И дальше я предложила той же журналистке написать большую аналитическую статью и порассуждать на тему: почему на складах СК «Фармация» гнили так необходимые людям лекарства? Сколько заводов по производству медикаментов было построено на территории Казахстана за годы независимости? Как складывается цена на медикаменты и почему казахстанцы считают ее неподъемной?

Как и следовало ожидать, это предложение ее не заинтересовало. Аналитика, как жанр, таким журналистам неинтересна.

А хотите я расскажу, что было дальше после тех прошлогодних провокаций в аптеках? Во-первых, мы доказали, что приказ о предельных ценах, по которому наказывали аптеки, содержал 400 (!) ошибок, то есть 400 нулевых позиций. Это значит государство заставляло аптеки 400 препаратов продавать по той цене, по которой они были куплены. Большинство из этих препаратов сразу ушли в дефицит. Это второе. И третье - мы растеряли свой персонал: люди просто отказывались вставать за прилавки. Наши пенсионеры (золотой состав), которые умеют успокаивать и неспешно разговаривать с больными, стали увольняться, а фармацевты трудоспособного возраста - уезжать из страны. Если вы думаете, что за 400 ошибок в одном приказе кто-то понес наказание, то очень ошибаетесь. Эти люди по-прежнему сидят в министерствах и пишут для нас соответствующего качества приказы.

Ну и самое главное - пару месяцев назад прошла информация о том, что в Казахстане поэтапно грядет ценовая дерегуляция на медикаменты. Почему поэтапно? Просто упразднить действие приказа по регулированию цен на медикаменты - это значит признать, что летом 2020 года аптеки были подвергнуты материальному и моральному насилию со стороны государства. Но это уже мало кого интересует. В памяти останется истерический шум о 9 тенге, раздутый ведущей газетой. Хотя почему ведущей? Ведущей куда?