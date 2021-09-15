По сообщениям синоптиков, в четверг, 16 сентября, на северо-западе и северо-востоке области ожидаются дождь и гроза. Ветер юго-западный 9-14 м/с, на северо-западе и юге 15-20 м/с. Температура ночью 6-11 градусов, на юге 15 градусов, днем 14-19, на юге 22-27 градусов.

Фото Ксении РЕБИК

- В четверг в Костанае будет облачно, временами дождь, ветер юго-западный 9-14 м/с, днем 15-20 м/с, температура ночью 9-11, днем 16-18 градусов тепла, - сообщила "НГ" начальник отдела метпрогнозов КФ РГП «Казгидромет» Антонина ШИБАРШИНА.

17 сентября, в пятницу, на севере области ожидается дождь. Ветер северо-западный 9-14 м/с, на севере и востоке 15-20 м/с. Температура ночью 2-7 градусов, на севере - минус 3 градуса. Днем 10-15 градусов тепла, на юге 18 градусов.

В Костанае облачно, временами дождь, ветер северо-западный 9-14 м/с, днем 15-20 м/с, ночью 4-6 градусов, днем 12-14 градусов.

В субботу, 18 сентября, на севере и востоке области дождь, ветер западный 9-14 м/с, температура ночью 2-7 градусов, на севере вновь минус 3 градуса, днем 10-15 градусов тепла, на юге области - 18 градусов.

В Костанае в субботу переменная облачность, без осадков. Ветер западный 9-14 м/с. Температура ночью - 4-6 градусов тепла, днем - 11-12 градусов.