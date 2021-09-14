10-12 сентября 2021 года на базе отдыха «Белая юрта» состоялся ежегодный лагерь «Jas Qosta» среди молодежи в возрасте от 18 до 29 лет. Данный молодежный информационный лагерь прошел под девизом: #Мечтай.Твори.Развивайся. Участниками лагеря стали представители города Костанай и всех районов Костанайской области. Охват составил 100 человек, из них 60 человек приняли участие офлайн, и 40 человек посредством Zoom-платформы.

Для участников лагеря была предусмотрена образовательная программа: были приглашены 6 компетентных тренеров, в том числе республиканского уровня по следующим темам:

- «Волонтерство не имеет границ» - Айдана Макышева, руководитель ОФ «Тынбура»;

- «В конверте должны быть только письма»- Евгений Бедыч, пресс-секретарь антикоррупционной службы Костанайской области;

- «Экософия»- Наурызбек Бирмагамбетов, руководитель ОФ «Экологический клуб «NECO»;

- «Есть идея» - Ирина Локаченко, председатель МОО «РИТМА»;

- «Работа с категорией – NEET - это важно!»-Нурлыбай Наурызбаев, руководитель управления методического

обеспечения молодежных ресурсных центров» и республиканский тренер;

- «Финансовая грамотность» - Марат Бикенов, республиканский бизнес-тренер.

Также была организована масштабная развлекательная программа: вечерняя программа «Open air», интеллектуальная игра «Asu intellect», вечерняя творческая программа, квест

По итогам трехдневного лагеря участникам лагеря были вручены сертификаты о прохождении обучения.

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