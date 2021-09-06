В последних числах августа в agrotrak-shop.ru была сделана юбилейная 100-тысячная покупка.

Освоить онлайн продажи запасных частей к сельхозтехнике в компании «Агротрак» решили несколько лет назад. Для этого создали интернет-магазин agrotrak-shop.ru, а затем и мобильное приложение АГРОТРАК.

www.agrotrak-shop.ru интернет-магазин сельхоззапчастей

В последних числах августа в agrotrak-shop.ru была сделана юбилейная 100-тысячная покупка. Для своего хозяйства запчасти приобрел Нурлан Ашимович Козыбаев, руководитель ТОО «East farm» из Шемонаихинского района Республики Казахстан:

- Интернет-магазином мы пользуемся довольно активно. Сайт понятный и удобный, разобрались с первого раза. Ассортимент сельхоззапчастей здесь достаточно большой. Заказываем запчасти к разной сельхозтехнике, грузовым автомобилям, шины и многое другое. Удобно, что доставка бесплатная и быстрая. Цены с недавних пор даже перестал сравнивать с конкурентами, потому что не раз уже убеждался - в agrotrak-shop.ru покупать выгодно, - рассказал Нурлан Ашимович.

О том, что в интернет-магазине agrotrak-shop.ruпокупать удобно, быстро и выгодно, говорят многие клиенты. Не надо ехать за сотни километров, заказ можно сделать прямо в поле, причем круглосуточно. В условиях пандемии это стало особенно актуальным.

Совершить покупку довольно просто. Нужную деталь ищем через поисковую строку, достаточно ввести часть артикула или названия. Постоянно на связи онлайн-менеджер agrotrak-shop.ru, который в любой момент готов прийти на помощь. Также есть возможность найти нужную запчасть в схемах рабочих узлов агромашин.

Недавно появилась еще одна опция, основанная на современном компьютерном интеллекте - распознавание деталей с помощью компьютерного зрения по фотографиям. Если вы не знаете, как называется запчасть, достаточно сделать 2 фотографии с разных ракурсов.

Интернет-магазин синхронизирован с учетной программой 1С, поэтому количество и стоимость товаров обновляются в режиме реального времени. Все необходимые документы формируются автоматически в личном кабинете. В регионах присутствия компании «Агротрак» доставка запчастей бесплатная и прямо в хозяйство.

Нурлану Козыбаеву, ставшему 100-тысячным онлайн-покупателем, «Агротрак» вручил памятный подарок - спутниковый телефон известного мирового производителя, который позволит быть на связи в любой точке мира:

- Современным руководителям команда «Агротрак» всегда предлагает современные решения. Высокая скорость покупок в agrotrak-shop заметно экономит Ваше время и деньги, - отметили в компании.

Если вы до сих пор не пользуетесь agrotrak-shop.ru, то прямо сейчас скачайте мобильное приложение АГРОТРАК или зайдите в интернет-магазин с вашего компьютера. Удачных покупок!

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