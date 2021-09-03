Грамотный выбор букмекерской конторы дает возможность избежать обмана и потери денег. Трудности в этом вопросе возникают обычно у начинающих бетторов. Выбрать надежного букмекера поможет команда Smartbet. Аналитики изучают ставки в Казахстане и выделяют самые выгодные предложения. Благодаря экспертным рекомендациям пользователи могут найти подходящую топ-площадку.

Как оценить надежность БК в Казахстане

К основным и наиболее важным факторам относятся:

репутация и период работы компании;

наличие лицензии и сведений об организации, ее выдавшей;

отзывы игроков и оценка БК в рейтингах.

Лицензия

Лучшие букмекерские конторы Казахстана размещают на своем сайте подробную информацию о лицензии и лицензирующем органе. Обычно они указывают и контакты лицензиара. Воспользовавшись ими, при необходимости можно пожаловаться на букмекера. О надежности конторы говорит хорошая репутация, которая сочетается с продолжительным периодом ее деятельности.

Чтoбы исключить проблемные ситуации при игре в букмeкepcких кoнтopaх, необходимо работать только с легальными компаниями, имеющими официальную лицензию. В таком случае пользователь всегда может обратиться с запросом на рассмотрение спорных обстоятельств и получить незамедлительную помощь.

Качество росписи и широта линии

Широта линии показывает количество событий, на которые можно делать ставки. Востребованные виды спорта есть практически у всех букмекеров. Футбол, волейбол, баскетбол и т.д. обычно представлены наиболее полно. А вот ставки на киберспорт в Казахстане предлагают не все заведения. Из дисциплин чаще присутствуют Дота2, КС:ГО и Старкрафт.

Роспись — это перечень пари, которые букмекер предлагает бетторам. Серьезные БК стараются максимально проанализировать каждое событие, чтобы предоставить как можно больше вариантов сделок и удовлетворить потребности разных игроков. Кроме основных исходов, есть дополнительная роспись: на удаление, пенальти, автогол и т.д.

Коэффициенты

Котировки показывают вероятность того или иного исхода: чем вероятнее прогноз, тем ниже кэф. В показатели закладывается маржа букмекера. Делая ставки на спорт в Казахстане по высоким коэффициентам и выигрывая, беттор получает больший доход. Многие БК на своих сайтах подают котировки в американском, британском, европейском форматах.

Другие параметры

Если казахские букмекерские конторы ведут расчет ставок в тенге и предлагают оплату онлайн или наличными в ППС Астаны (Нур-Султана), Караганды и других городов, то международные могут упустить этот момент из виду. Происходит это в том случае, если Казахстан не является их приоритетным рынком. Такие заведения редко предлагают лояльные условия игры. Оценить лучшие предложения можно на сайте СмартБет.

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