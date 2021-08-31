Полиция уже задержала подозреваемого, собиравшегося продать краденное зерно, сообщили в пресс-службе ДП Костанайской области.

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Заявление о похищении прямо с поля 770 кг зерна 30 августа написал в полицию 66-летний руководитель крестьянского хозяйства. Оказалось, что зерно похищено неизвестным мужчиной, который передвигался на автомобиле "ВАЗ-2114". Он загрузил зерно в багажник машины и скрылся в неизвестном направлении.

-По данному факту были немедленно даны ориентировки, 56-летний водитель задержан около села Боровское, - сообщили в пресс-службе ДП. - Подозреваемый - житель Житикаринского района, он был ранее судимый за кражу. Мужчина уже дал признательные показания и рассказал, что похитил зерно для дальнейшей его продажи.

Зерно возвращено владельцу. По факту кражи начато досудебное расследование по ст. 188 УК РК (кража).