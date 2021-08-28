На месте взрыва найдены тела ещё трех сотрудников ДЧС, которые погибли при ликвидации последствий взрывов, передает Informburo.kz.

Число погибших при взрыве в Жамбылской области достигло двенадцати человек, сообщили в МЧС.

"По уточнённым данным, на месте взрыва в Жамбылской области найдены тела ещё трёх сотрудников, которые погибли при ликвидации последствий взрывов. Личность сотрудников устанавливается", – говорится в сообщении.

Около 50 сотрудников МЧС получили ранения и различные травмы.

26 августа около 19.00 в воинской части, дислоцированной в Байзакском районе Жамбылской области, загорелся склад, произошло несколько взрывов. В результате 12 человек погибли, 98 пострадали. Поиски пропавших продолжаются.