Число погибших при взрыве в Жамбылской области выросло до двенадцати
28 августа 2021, 10:30 | Происшествия
На месте взрыва найдены тела ещё трех сотрудников ДЧС, которые погибли при ликвидации последствий взрывов, передает Informburo.kz.
Число погибших при взрыве в Жамбылской области достигло двенадцати человек, сообщили в МЧС.
"По уточнённым данным, на месте взрыва в Жамбылской области найдены тела ещё трёх сотрудников, которые погибли при ликвидации последствий взрывов. Личность сотрудников устанавливается", – говорится в сообщении.
Около 50 сотрудников МЧС получили ранения и различные травмы.
26 августа около 19.00 в воинской части, дислоцированной в Байзакском районе Жамбылской области, загорелся склад, произошло несколько взрывов. В результате 12 человек погибли, 98 пострадали. Поиски пропавших продолжаются.
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