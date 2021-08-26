Взрыв прогремел в Жамбылской области. Как сообщили в Министерстве обороны, в воинской части области произошло возгорание возле одного из складов, передает Tengrinews.kz.

Крупный пожар засняли на видео очевидцы.

"Горит военный склад на пути к Таразу. Ударную волну почувствовали в машине", - сообщил очевидец.

"В воинской части, дислоцированной в Байзакском районе Жамбылской области, около 19.00 произошло возгорание возле одного из складов. В результате пожара произошел взрыв неустановленных предметов. К тушению пожара привлечены пожарные команды части на гусеничных пожарных машинах. Им оказывают содействие пожарные расчеты ДЧС по Жамбылской области", - сообщили в пресс-службе министерства.

Сообщается, что ликвидация очага возгорания продолжается. Причины возгорания устанавливаются.

"К месту происшествия направлена комиссия Министерства обороны под руководством заместителя министра генерал-лейтенанта Руслана Шпекбаева", - добавили в ведомстве. - "На складе хранятся преимущественно инженерные боеприпасы, которые не имеют большой дальности разлета. Вместе с тем в целях безопасности населения приняты меры по эвакуации жителей близлежащих домов".

Напомним, 24 июня 2019 года в Арыси в Туркестанской области произошла серия взрывов, раздававшихся в воинской части. На одном из арсеналов Вооруженных сил произошло возгорание, повлекшее разрывы части боеприпасов. Жители города были эвакуированы, четыре человека погибли.

Стало известно о 32 пострадавших в результате взрыва.

"Рядом с данным объектом находятся населенные пункты Үшбұлақ (120 жителей), Жібек жолы (500 жителей), Қайнар (85 жителей) Байзакского района, которые на данный момент эвакуированы.

На место происшествия направлено 16 бригад скорой медицинской помощи. В городскую больницу №1 Тараза с различными ранениями поступило 32 человека (анкетные данные уточняются)", - говорится в сообщении.

Для тушения пожара задействовано 12 единиц техники и 42 сотрудника ДЧС, а также 8 сотрудников и 2 единиц техники от войсковой части.

Президент Касым-Жомарт Токаев заявил, что по факту взрывов на военном складе возбуждено уголовное дело.

"Работает оперативный штаб по ликвидации последствий пожара. Возбуждено уголовное дело. Мобилизованы подразделения МЧС, МВД, МЧС. Временно приостановлено железнодорожное сообщение", - написал Президент в Twitter.