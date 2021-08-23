В мире насчитывается более 40 миллионов ВИЧ – инфицированных. На 31 июля 2021 года в РК зарегистрировано более 45 тысяч ВИЧ-инфицированных. По Костанайской области на 31 июля 2021 года зарегистрировано 3006 случаев.

Иллюстративное фото

Репродуктивное здоровье - это возможность зачать, выносить и родить здорового ребенка. Его сохранение - задача как женщины так и мужчины. Каждая беременность должна быть желанной, а родители будущего ребенка - здоровыми.

Основы репродуктивного здоровья женщины закладываются еще в раннем возрасте и зависят от генетических особенностей, наличия патологии различных органов и систем организма, действия факторов внешней среды и т.п. Раннее начало половой жизни, заболевания, передающиеся половым путем (ЗППП), включая ВИЧ / СПИД, незапланированная беременность, аборты являются основными проблемами репродуктивной сферы.

Все женщины и их партнеры независимо от их ВИЧ-статуса имеют право свободно принимать решения о сохранении или прерывании беременности, родах и контрацепции. Выделение группы ВИЧ-инфицированных женщин при оказании медицинской помощи обусловлено особенностью предоставления им медицинских услуг, что связанно с профилактикой перинатальной передачи ВИЧ, профилактикой передачи ВИЧ партнеру, предупреждением прогрессирования ВИЧ инфекции, назначением антиретровирусных препаратов, распространенностью определенных сопутствующих заболеваний, оказанием им специализированной медицинской помощи в КГП «Костанайский областной центр по профилактике и борьбе со СПИД».

Женщины с ВИЧ могут сталкиваться с негативным отношением к ним общества. Поэтому при оказании медицинской помощи важно обеспечить им доброжелательное внимание, так чтобы женщины с ВИЧ не чувствовали проявлений стигматизации и дискриминации, были уверены в возможности получения всеобъемлющей медицинской помощи и социальной поддержки.

Если мы всерьез заботимся о своем здоровье и будущем наших детей, завтрашним днем нашей страны, мы должны:

- открыто говорить об угрозе ВИЧ/СПИДа;

- информировать молодежь о путях передачи ВИЧ - инфекции и способах защиты;

- помогать подросткам вырабатывать навыки безопасного, в том числе сексуального поведения, мотивировать их к сохранению собственного здоровья;

- формировать толерантное отношение к ВИЧ- инфицированным, чтобы они не чувствовали себя отверженными обществом. Привлекать молодых людей, живущих с ВИЧ, к информационно - профилактической работе;

- объединить усилия родителей, учителей, медицинских работников, сотрудников органов внутренних дел, социальных работников, добровольцев из числа молодых людей, общественных деятелей, политиков и чиновников, проявить волю и решимость для того, чтобы помочь нашим детям сохранить свое здоровье и жизнь.

Врач-эпидемиолог Бухметова Яна, КГП «Костанайский областной центр по профилактике и борьбе со СПИД».

Всю необходимую информацию, консультации специалистов и медицинскую помощь можно получить в Костанайском областном центре по профилактике и борьбе со СПИД по адресу: г. Костанай, ул. Амангельды д. 134.



Телефон доверия: 8 (7142) 37-05-80, 37-05-90

Сайт: www.aidskst.kz

На правах рекламы

