Паралимпийская команда Казахстана отправилась на Игры-2020 в Токио, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Olympic.kz.

Фото:instagram.com/kazparalympics

Паралимпийские игры в Токио стартуют 24 августа и продлятся до 5 сентября.

Впервые Казахстан на Паралимпийских играх представят 25 атлетов.

Казахстанские паралимпийцы завоевали семь лицензий по плаванию, шесть лицензий по дзюдо, пять лицензий на счету у пауэрлифтеров, три лицензии у тхэквондистов, и две лицензии завоевали легкоатлеты.

Также впервые казахстанские спортсмены завоевали лицензии в таких видах спорта, как параканоэ и паралимпийская пулевая стрельба.

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