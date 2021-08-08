Айсулу ДЖУМАБАЕВА получила именное приглашение от Международной федерации пара пулевой стрельбы для участия в Паралимпийских играх в Токио, которые пройдут с 24 августа по 5 сентября. Она станет первой участницей Паралимпиады в истории Костанайской области.

Сборы в Нур-Султане, подготовка к поездке на Кубок мира по пара пулевой стрельбе в г Аль-Айн (ОАЭ). Март 2021 г. Слева - Айсулу Джумабаева /Фото из личного архива Абылая ШУНАЕВА

Айсулу начала заниматься пара пулевой стрельбой в 2015 году - тогда в Костанае открылся "Спортивный клуб инвалидов" и шла активная агитация будущих паралимпийцев. Первым тренером стал Василий Кнышев , а с 2020 года наставником стал главный тренер национальной сборной по пара пулевой стрельбе Абылай ШУНАЕВ.

Гражданский журналист "НГ" задала спортсменке и тренеру несколько вопросов перед их поездкой на сборы в Алматы.

На турнире в Сербии. 2021 г. В центре Айсулу Джумабаева и Абылай Шунаев /Фото из личного архива Абылая ШУНАЕВА

- Абылай Жакеевич, вы предполагали, что кто-то из ваших воспитанников поедет на Паралимпиаду в Токио?

- Каверзный вопрос (улыбается). Сказать, что мы не предполагали, ну как так... Весь смысл работы состоит в том, чтобы попасть на вершину. А сказать, что были уверены - ну нет.

- Участников из каких стран считаете сильными соперниками?

- Если говорить о силе, Азия лидирует в пистолете (Айсулу стреляет из пневматического пистолета Walther LP 500 - "НГ") - это Корея, Китай, Индия, Иран.

- С какими сложностями сталкивались?

- О регионе мы ничего плохого сказать не можем, только хорошее, это я вам заявляю как главный тренер республики. Развитие регионов идёт. Если говорить о чемпионате Казахстана, в стрельбе собираются спортсмены из 6 регионов, в пара стрельбе - из 11-ти. Сегодня Костанай активно развивает этот вид спорта. Я имею в виду - выделяет неплохие деньги. К примеру, в Сербию, помимо шести спортсменов от Национального паралимпийского комитета, ещё трех спортсменов регион отправил. А это расходы, чего не сделал ни один другой регион. Поэтому в отношении региона, клуба нареканий нет.

Гран-при по пара пулевой стрельбе, международный турнир в г. Нови-сад (Сербия) /Фото из личного архива Абылая ШУНАЕВА

- Бывают у вас с Айсулу споры, разногласия?

- Конечно бывают (вдвоём улыбаются). Не так просто и легко достичь определённых результатов.

- Сколько дней вы будете в Токио?

- 13 дней. Но соревнования будут проводиться один день, потому что стреляем в одной дисциплине. У нас нет малокалиберного оружия, чтобы выступать в других дисциплинах. Дело не в деньгах - клуб, даже если захочет, не сможет приобрести это оружие, потому что оно боевое. Нужен тир, нужно хранилище. То есть, приобретение этого оружия влечёт за собой лицензионные моменты. А у нас нет профессионального тира, где оно было бы закреплено, где с ним можно было бы тренироваться. Конечно, хотелось бы базу хорошую, не тут, под трибунами стадиона "Центральный".

Лицензионный турнир на Кубок мира. Лима, Перу. 2021 г. /Фото из личного архива Абылая ШУНАЕВА

Айсулу отвечала на наши вопросы как настоящий стрелок - кратко и быстро.

- Как ваша семья относится к тому, что вы занимаетесь стрельбой, к вашим поездкам на соревнования?

- Моя семья, родные, близкие, все они меня всегда поддерживают.

- Были случаи, когда хотелось уйти из стрельбы?

- После каждого старта так бывает. Это все всплеск эмоций.

- Как проходят тренировки перед поездкой в Токио?

- Каждый день тренировка - по два часа 2 раза в день.

Абылай Жукеевич добавил:

- Как вы думаете, сколько вам понадобится времени, чтобы 1 час 15 минут могли стоять с пистолетом, как с родным ребёнком, зная все его капризы, не думая ни о чем, думая только об одной мишени? Да вас на 10 минут не хватит. Естественно, по два часа 2 раза в день необходимо тренироваться.

- Айсулу, как вы предпочитаете отдыхать после стартов?

- Всегда после старта прошу день или два побыть дома, но бывает и подольше.

2018 год. Айсулу Джумабаева и её первый тренер Василий Кнышев /Фото из архива Спортивного клуба инвалидов

Справка "НГ"

Джумабаева Айсулу Ербулатовна - мастер спорта РК по пара пулевой стрельбе.

Родилась 10 мая 1991 года в Костанайской области.

26 апреля - 2 мая 2017 года. Кубок мира по пара пулевой стрельбе в дисциплине Р1 (г. Щецин, Польша) - 36 место, успешно прошла международную медицинскую классификацию.

С 2017 года зачислена в Национальную паралимпийскую сборную команду РК по пара пулевой стрельбе.

1-12 мая 2018 года - чемпионат мира по пара пулевой стрельбе - (г. Чхонджу, Южная Корея) - 29 место, выполнила MQS (минимальный квалифицированный стандарт), который является обязательным критерием выполнения для участия в Паралимпийских играх.

6-13 октября 2018 года - Летние Параазиатские игры по пара пулевой стрельбе (г. Джакарта, Индонезия) - 12 место.

12-18 сентября 2019 года - 5-е Летние Паралимпийские игры РК (Актобе) - 1 место.

15-25 марта 2021 года - квалификационный зтап Кубка мира по пара пулевой стрельбе (г. Аль-Айн ,ОАЭ) - 6 место в дисциплине Р2, впервые спортсмен сборной Казахстана показал наивысший результат на международных соревнованиях и прошел в финал.

Источник: Спортивный клуб инвалидов @invasport_kst