Последние годы популярность подсчёта калорий растет вместе с желанием людей вести здоровый образ жизни. Помимо калорийности, важно знать и о полезных свойствах продуктов, которые мы потребляем в пищу.

Персики не только вкусное, любимое лакомство, но и фрукт, богатый витаминами и микроэлементами. Мякоть плода сочная и имеет кисло-сладкий вкус. Калорийность персика очень мала, всего 39 калорий на сто граммов. При этом он является источником большого количества витамина С. Это и иммунитет, и качественная работа обмена веществ. Однако, несмотря на содержание полезных витаминов, таких как А и В, а также калия, железа и кальция, содержащаяся в нем фруктоза не позволяет перебарщивать с их потреблением. Самое лучшее время для приема фруктов - первая половина дня.

Персики употребляют не только в свежем виде. Они часто используются в десертах, джемах и даже салатах. Из них готовят соки, смузи, включают в состав различных соусов.

Инжирный персик

Эти персики имеют не совсем обычную форму: они плоские, сплюснуты сверху и снизу. Появился этот фрукт в начале XIX века. И никакой связи с инжиром он не имеет. Свое название получил за внешнее сходство и сладкий вкус.

Плоды инжирного персика могут отличаться внешне. Форма и цвет зависят от региона, где он был выращен. Несмотря на географическую разницу произрастания, все сорта имеют насыщенный аромат и сочный вкус. Растение неприхотливо и легко переносит морозы. Несомненным плюсом является косточка, которая гораздо меньше по размеру, чем в нектаринах или классических персиках. Созревают плоды инжирного персика обычно к середине-концу августа.

Внешне этот фрукт не обладает впечатляющими размерами. Средний плод обычно не превышает 7 сантиметров в диаметре и имеет вес до 100 граммов. На кожице есть привычный пушок, хотя сама она плотнее, чем у обычного собрата. Цвета созревших фруктов обычно имеют оттенки от жёлтого до красного. Мякоть плода имеет сладковатый вкус с пряными нотками и сильным ароматом.

Калорийность инжирного персика не превышает 36 калорий на сто граммов. В составе витаминно-минерального комплекса полностью отсутствуют жиры. Инжирный персик богат бета-каротином и витаминами С, Е и калием. Из витаминов группы В в нем содержатся целых пять видов. Также в этом фрукте присутствуют натрий и кальций, магний и фосфор, и такие микроэлементы, как железо, цинк и йод.

Как уже было отмечено, в пищу фрукты лучше всего употреблять до обеда, именно тогда они лучше усваиваются организмом. Инжирный персик имеет низкий процент аллергических реакций, поэтому его можно давать детям без лишних опасений. Регулярное употребление в пищу этого фрукта помогает нормализовать работу кишечника, способствует снижению веса и укреплению иммунитета человека.

Из-за содержания фруктозы, есть фрукты рекомендуется с осторожностью тем, кто страдает сахарным диабетом.

Зачем считать калории

Если вы стремитесь к здоровому образу жизни, то таблица калорийности поможет вам:

• Быстро рассчитать содержание БЖУ готового блюда или отдельного продукта.

• Найти новый рецепт.

• Вести учет потребления и расхода калорий.

• Вести учет тренировок.

• Контролировать потребление воды.

Это не просто помощь в правильном питании, но и удобное приложение для экономии времени. Здесь можно найти единомышленников и наставников. Подобрать спортивные упражнения и поделиться своими достижениями или идеями для вкусных и полезных блюд. Сбалансировать свой рацион и получить дополнительную мотивацию.

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