5 августа «НГ» сообщила о том, что на границе садового общества существует промоина, которая заполняется канализационными стоками. Периодически они разливаются и достигают территории дач. И на следующий день редакция получила сообщение о том, что авария ликвидирована.

На этом месте была полная сточной воды яма



- Нашли специалиста с большим опытом. Откачали сточные воды. И он зачеканил, то есть хорошо, качественно уплотнил соединение труб, из которого текло, - рассказал «НГ» 6 августа директор ГКП «Затобольская ТЭК» Александр ФИЩУК.

По его словам, проблема возникла из-за состояния участков канализационных сетей. Технологическая схема обустройства канализации в г. Тобыл такова, что стоки через напорный коллектор идут в сеть ГКП «Костанай-Су». Напорный коллектор с укладкой дюкера под рекой Тобол был построен в 1983 году, причем строительство тогда не было завершено, реанимировали проект в 2000 году. На сегодня, уточняет директор ГКП «Затобольская ТЭК», в системе канализации имеются стальные трубы с повышенной коррозией, чеканка раструбов чугунных труб на некоторых участках ослаблена. Предприятие принимает меры. В 2016 году прошла реконструкция дюкера, для чего ГКП пришлось брать кредит. Реконструкция участка от дюкера до улицы Каирбекова в Костанае стала частью проекта по строительству Корейского моста. Оставшийся участок сетей планируют привести в порядок в ходе строительства новых микрорайонов Астана и Байтерек, начата подготовка проектно-сметной документации.

11 августа мы попросили дачников навестить злополучное место. Нам прислали фото с подписью: «Сухо. Яма засыпана».



Фото Лидии МИХАЛЕВОЙ