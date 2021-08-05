В редакцию об этом написала Лидия МИХАЛЕВА, приложив к письму не только красноречивые фотографии, но и схему. На ней красным цветом отметила эпицентр проблемы. Не ошибешься.

Канализационные стоки сильно подтапливают дачную улицу /Фото Лидии МИХАЛЕВОЙ

- Я имею участок в СО «Притобольское». Вдоль автомобильной дороги и границы общества проложена канализация, - написала Михалева. - С осени 2020 года там что-то случилось. Рядом с дачами стоки образовали промоину - большую яму. И от нее бегут канализационные стоки. Часто ими бывает затоплена дорога, по которой мы проезжаем на дачу. Там рядом постоянно живут люди, запах ужасный и, конечно, это инфекция. 25 июля мы приехали на свой участок. Улица была подтоплена. А канализационная жижа быстрым ручьем бежала в сторону кафе «Пристань». Я не знаю, достигла ли она кафе. Но угроза есть. А там ведь люди купаются. Эта канализационная сеть относится к городу Тобылу. Помогите устранить эту помойку.

2 августа корреспонденты «НГ» съездили на место этого локального бедствия. Нашли с помощью охранника садового общества злополучную ямищу. Впечатляет. Описанных Михалевой ручьев не было лишь по той причине, что яма еще не переполнилась.

Яма в день, когда мы ее посетили, была полна почти до краев /Фото Галины КАТКОВОЙ

Охранник пояснил, что обычно дела складываются так: выведенные из равновесия вонью и грязью дачники начинают звонить в ТОО «Затобольская ТЭК». Оттуда приезжает специализированный транспорт и содержимое ямы выкачивают. Сотрудника компании одевают в защитный костюм. Охранник уверял, что даже противогаз на нем бывает. Спускают в яму, которая глубока, и он там пытается устранить какую-то течь на стыке канализационных труб. Работы завершаются, команда ТЭК уезжает, а яма через некоторое время заполняется вновь, чтобы выйти из берегов. А уж если дождь пойдет хороший - пиши пропало.

«НГ» пыталась сразу же взять комментарий у директора ТЭК Александра Фищука, свой номер телефона через секретаря с изложением сути дела ему передали. Ответа не было. Готовим запрос в компанию, а заодно экологам. Все-таки действительно, там и объект общепита недалеко, и место купания. Да и дачников жалко, когда представишь вонь и грязь в жаркий день там, куда люди приезжают работать на свежем воздухе да отдыхать среди цветов и прочих природных красот.