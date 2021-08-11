Пресс-служба костанайского филиала АО "КазТрансГаз Аймак" сегодня, 11 августа, опубликовала новый план ремонта магистрального трубопровода "Карталы-Рудный".

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Из списка населенных пунктов, в которых планировали ограничить или прекратить подачу газа, исчезли большинство поселков, а также предприятия в Костанае и Тобыле.

Кроме того, сократили срок ремонта газопровода.

- В связи с корректировкой плана ремонтных работ на магистральном газопроводе «Карталы-Рудный» с 16 августа по 20 августа 2021 года поставка природного газа будет полностью прекращена всем потребителям, включая бытовых, расположенных в г. Рудный, п. Железорудный, с. Юбилейное, - говорится в сообщении пресс-службы. - Проводимые работы направлены на обеспечение безаварийной подачи газа потребителям Костанайской области в осенне-зимний период.

Ранее в филиале газовой службы планировали отключить подачу газа до 30 августа.