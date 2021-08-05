В Рудном газ отключат на две недели 16 августа. С 19 августа прекратят подачу топлива в села Майское, Набережное, Красносельское, Айет и Юбилейное. Об этом сегодня, 5 августа, сообщили в пресс-службе костанайского филиала АО "КазТрансГаз Аймак".

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Отключение связано с ремонтом магистрального газопровода "Карталы-Рудный".

Кроме того, прекратится подача газа коммунальным и промышленным предприятиям предприятиям в других населенных пунктах. Как пояснили в филиале "КазТрансГаз Аймак", топливо не будут поставлять, в частности, костанайской теплокомпании.

- Поставка газа будет полностью прекращена коммунально-бытовым и промышленным потребителям в населенных пунктах Костаная, Тобыла, сел Майколь, Александровка, Алтын дала, Алтынсарино, Аманкарагай, Аракарагайское лесное хозяйство, Аулиеколь, Бозбек, Владимировка, Енбек, Жамбыл, Жуковка, Заречное, Коскудук, Красный Кордон, Малая Чураковка, Мичуринское, Октябрьский, Садовое, Садчиковка, Убаганское, Силантьевка, Убаганское лесничество, Щербаково, Майское, Набережное, Качар, Федоровка, Красносельский, Айет, Юбилейное. Для бытовых потребителей газоснабжение будет осуществляться из резервных мощностей филиала, - говорится в сообщении компании.

В АО "КазТрансГаз Аймак" отмечают, что подключение может произойти сразу после окончания ремонта трубопровода.