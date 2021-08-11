Корректировку графика проведения опрессовки тепловых сетей и остановки теплоисточников обсуждали сегодня, 11 августа, на совещании в областном акимате.

На костанайской ТЭЦ завершают плановый ремонт оборудования

- Мы ожидаем решения акимата. Ориентировочно опрессовку на ТЭЦ проведем 17-18 августа, а 20 августа - на котельной № 3, - прокомментировал главный инженер ГКП "КТЭК" Вячеслав ПЛОТНИКОВ. - На 1 сентября все основные ремонтные работы будут завершены и мы будем готовы к зиме.

Работы на котельной № 2 начались 9 августа и уже завершены, порывов не выявлено. Как отметил Плотников, в случае отключения газа для проведения испытаний будет использована горячая вода из аккумуляторных баков.

Напомним, что в связи с ремонтом магистрального газопровода "Карталы-Рудный", который пройдет с 16-го по 30 августа 2021 года, костанайский филиал АО "КазТрансГаз Аймак" 5 августа сообщил о прекращении подачи газа коммунально-бытовым и промышленным предприятиям в Костанае, Тобыле и других населенных пунктах.

6 августа в ГКП “КТЭК” назвали сроки остановки теплоисточников для ремонта оборудования и проведения испытаний магистральных тепловых сетей на повышенное давление перед началом отопительного сезона. Тогда же в теплокомпании пояснили, что при отключении газа график будет скорректирован.

Фото Андрея СКИБЫ