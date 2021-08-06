Костанайский «Тобол» свой первый матч третьего оборочного раунда Лиги конференций УЕФА проводил в Нур-Султане на поле «Астана арены» без своих болельщиков.

Удар по воротам «Жилины» наносит Зоран Тошич

Перенос матча в столицу республики состоялся из-за того, что стадион «Центральный» в Костанае не соответствует стандартам УЕФА, действующим с третьего отборочного раунда этого еврокубка. Не смогли поддержать свою команду и многие болельщики «Тобола», которые готовы были отправиться на матч в Нур-Султан. Решением главного государственного санитарного врача столицы в связи с ужесточением карантинных мер в городе было запрещено проведение массовых спортивных мероприятий со зрителями.

Соперником «Тобола» на этой стадии Лиги конференций УЕФА стал клуб со 113-летней историей из Словакии «Жилина». Представляющий одноименный город клуб является семикратным чемпионом страны и пятикратным серебряным призером чемпионата Словакии, который проводится с 1993 года (до этого словацкие клубы участвовали в чемпионате Чехословакии).

«Жилина» начала свои выступления в новом еврокубке с первого квалификационного раунда, где ее соперником был грузинский клуб «Дила» из города Гори. Выиграв на своем поле со счетом 5:1 и уступив в гостях 1:2, «Жилина» вышла во второй раунд. Гостевая победа над кипрским «Аполлоном» из Лимасола (3:1) и последовавшая затем домашняя ничья (2:2) открыла дорогу словацкому клубу в третий квалификационный раунд.

«Тобол» уже встречался с клубом из Словакии - в сезоне-2011/2012 в Лиге чемпионов он уступил по сумме двух матчей «Словану» из Братиславы (1:1 - дома, 0:2 - в гостях).

«Жилина», уже сыграв два матча в чемпионате Словакии и пройдя в Лиге конференций двух соперников, для встречи с «Тоболом» совершила рекордный в своей истории перелет с четырехкратной сменой часового пояса. Главный тренер «Жилины» Павол СТАНЕ сказал накануне матча:

- Мы опоздали с вылетом из Братиславы, но мы предпочли полететь на день раньше, что в итоге оказалось большим плюсом. Мы стараемся действовать по своему времени, чтобы не отвлекаться от смены часового пояса. «Тобол» - очень опытная команда, но мы хорошо проанализировали ее игру. Ожидаем очень сложный матч. Против «Хайдука» казахстанцы показали себя с двух сторон: в Хорватии играли пассивно, не так опасны были впереди, а дома играли очень агрессивно. К этому мы должны быть готовы.

Наставник «Тобола» Александр МОСКАЛЕНКО, с должности которого 1 августа официально была убрана приставка И.О., отметил перед матчем, что все игроки подошли к этой встрече в оптимальной форме:

- В составе «Жилины» собрано очень много молодых талантливых игроков. В команде есть игроки национальных и олимпийских сборных нескольких стран. Они очень хорошо обучены тактически, молоды, а это значит, что находятся в хорошей физической форме, быстрее восстанавливаются. В этом может быть их преимущество. Очень плохо, что придется играть без зрителей. Мы чувствовали поддержку болельщиков на протяжении всей игры с «Хайдуком». Такой атмосферы нам будет не хватать. Футбол - праздник для зрителей. И играть при пустых трибунах ни один клуб не хочет, включая «Жилину». Матч с «Хайдуком» уже история. Нужно расти дальше. Чем дальше в еврокубках продут наши клубы, тем больше вырастет репутация всего казахстанского футбола. Над этим нужно работать каждый день.

Стартовый состав «Тобола» выглядел следующим образом: в воротах Александр Мокин, в линии защиты Руслан Валиуллин, Алекса Аманович (Сербия), Александр Марочкин, Сергей Малый и Багдат Каиров, в полузащите - Душан Йованчич (Сербия), Асхат Тагыберген, Рубен Бриджидо (Португалия) и Зоран Тошич (Сербия), а единственным нападающим был Игорь Сергеев (Узбекистан).

Номинальные хозяева первыми стали угрожать воротам соперника. На 11-й минуте Тошич после активных действий на правом фланге пробил по воротам из пределов штрафной площади, но польский защитник гостей Якуб Кивиор головой выбил мяч на угловой. Через минуту Малый подключился к атаке на левом краю, получил длинную диагональную передачу от Амановича и сделал головой скидку во вратарскую площадку в расчете на выход Сергеева, но голкипер «Жилины» Самуэл Петраш первым оказался на мяче. Острым получился и выпад гостей на 17-й минуте, когда Адриан Капралик получив мяч у правого угла штрафной площади сместился в центр, уйдя от опеки Марочкина и Амановича, и пробил низом в правый нижний угол ворот, но Мокин в броске отбил мяч. На 20-й минуте гости заработали штрафной удар, Адам Копас пробил низом по центру мимо «стенки». Мокин был готов к этому удару и забрал отскочивший от газона мяч.

В середине тайма «Тобол» провел две хорошие атаки по правому флангу. В первой прострел Каирова замкнул ударом низом с угла вратарской площадки Сергеев, но мяч полетел прямо в руки голкиперу. Во втором моменте тот же Каиров прострелил низом из пределов штрафной площади с острого угла, но Сергеев, опередив двух защитников, пробил с двух метров выше ворот.

А на 27-й минуте после атаки гостей по левому краю Давид Дюриш сделал передачу назад открывшемуся полузащитнику молодежной сборной Словакии Мирославу Гоно, который метров с 25-ти пробил по воротам, и Мокин не смог отбить летевший прямо на него мяч.

До перерыва «Тобол» несколько раз попытался отыграться. Самым опасным эпизодом стал удар низом Тошича из-за пределов штрафной площади после розыгрыша углового на 44-й минуте, но мяч пролетел рядом с нижним правым от вратаря углом ворот.

С мячом Рубен Бриджидо

В начале второго тайма Валиуллин слева сделал хорошую передачу во вратарскую площадь прямо по центру ворот, откуда опередивший защитников Тошич пробил в касание, но мяч попал точно в голкипера. Не прошло и минуты, как Бриджидо после атаки по левому флангу отдал мяч под удар Йованчичу, который пробил со средней дистанции по центру ворот, но Петраш поймал мяч. На 67-й минуте Бриджидо вывел справа на удар Тошича, который пробил вдоль лицевой линии в ближний угол, но голкипер гостей отбил мяч.

Увлекшись атакой, «Тобол» пропустил выпад по левому краю нигерийского нападающего Таофика Джибриля, после удара которого с близкого расстояния мяч попал в перекладину.

Вышедшие на замену Азат Нургалиев, полузащитник из Гвинеи-Бисау Тони Силва и вернувшийся в команду французский полузащитник Жереми Манзорро усилили атаку «Тобола», который на последней минуте дополнительного времени мог сравнять счет, но мяч после удара низом Валиуллина выбил из пустых ворот подстраховавший голкипера Кивиор. Итог - 0:1.

После матча Александр Москаленко сказал:

- У нас были шансы, но мяч так и не залетел в сетку ворот. Значит, что-то неправильно делали. Если бы забили гол, игра бы изменилась. А так ребята открылись, побежав вперед, что в европейских играх непозволительно. Надо забивать в таких играх. Гол назревал, мы создавали моменты, обостряли, но дело не дошло до логического конца.

Ответный матч пройдет в Словакии в четверг, 12 августа.