"Тобол" проиграл "Жилине" в первом матче Лиги конференций
Vesti.kz
6 августа 2021, 00:00 | Спорт
Футбольный клуб "Тобол" потерпел поражение от словацкой "Жилины" в первом матче третьего отборочного раунда Лиги конференций, сообщает корреспондент Vesti.kz.
При этом костанайцы на протяжении всего матча неплохо давили, однако так и не воспользовались хорошими возможностями для взятия ворот.
Ответная игра команд пройдет 12 августа в Жилине.
Победитель противостояния "Тобол" - "Жилина" в раунде плей-офф Лиги конференций сыграет с проигравшим пары "Яблонец" (Чехия) - "Селтик" (Шотландия) из третьего этапа квалификации Лиги Европы.
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