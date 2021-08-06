Футбольный клуб "Тобол" потерпел поражение от словацкой "Жилины" в первом матче третьего отборочного раунда Лиги конференций, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Встреча прошла на стадионе "Астана Арена" и завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей. Решающий гол на 27-й минуте забил Мирослав Гоно.

При этом костанайцы на протяжении всего матча неплохо давили, однако так и не воспользовались хорошими возможностями для взятия ворот.

Ответная игра команд пройдет 12 августа в Жилине.

Победитель противостояния "Тобол" - "Жилина" в раунде плей-офф Лиги конференций сыграет с проигравшим пары "Яблонец" (Чехия) - "Селтик" (Шотландия) из третьего этапа квалификации Лиги Европы.