Предписание о необходимости установки дополнительных знаков 1.31.4, 1.31.5 "Направление поворота", 1.11.1 и 1.11.2 "Опасный поворот" на трассе Костанай-Введенка департамент полиции вынес подрядчику после обследования участков, где ранее произошли ДТП с летальным исходом.

Как отмечает Андрей Попов, на видео, сделанном 3 июня, на трассе Костанай-Введенка (подъезд к с. Александровка) дорожные знаки есть /Кадр из видео

Как сообщала на прошлой неделе пресс-служба ДП Костанайской оболасти, в указанный в предписании срок знаки не установили, поэтому департамент полиции составил административный протокол на КГП «Костанайское межрайонное дорожное эксплуатационное предприятие» (КМДЭП) и отправил материал в Костанайский районный суд. Если суд примет положительное решение, организации, как субъекту среднего предпринимательства, грозит штраф в 200 МРП (583 400 тг).

Однако дорожники не согласны с таким решением полиции.

- Они говорят, что там, где произошли ДТП в мае и июне, в результате которых водители скончались на месте, отсутствовали знаки «Направление поворота» и «Опасный поворот», - прокомментировал "НГ" сегодня, 26 июля, руководитель КМДЭП Андрей ПОПОВ. - Эти сведения опровергаются видеосъемками, которые сделали наши сотрудники, которые выезжали на место ДТП, сразу же после их совершения. На них видно, что знаки там есть. Если, по мнению ДП, на момент аварий там знаков не было, почему в то время сразу же не составили протокол?

Предписание в адрес КМДЭП по установке дорожных знаков и ямочному ремонту участка трассы сотрудник полиции выписал 4 июня.

- Предписание было пустое - ни подписи, ни печатей. На исполнение нам дали 11 дней. Почему именно такой срок - непонятно. Так как мы являемся госпредприятием, у нас все закупки осуществляются через госзакуп. Соответственно, даже чисто физически мы уже не успели бы это сделать, - пояснил Попов. - Но знаки, которые были у нас в наличии, на складе, мы их установили в тех местах, где их не было.