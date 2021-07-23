Департамент полиции Костанайской области составил административный протокол на «Костанайское межрайонное дорожное эксплуатационное предприятие» и отправил материал в Костанайский районный суд. При положительном решении суда штраф составит 200 МРП.

Иллюстративное фото a.d-cd.net

Решение о необходимости установить знаки на трассе Костанай-Введенка сотрудники дорожной и технической инспекции приняли после обследования дорог на участках, где ранее произошли дорожно-транспортные происшествия. В мае и июне этого года на трассе Костанай-Введенка произошли два ДТП, в результате которых водители скончались на месте.

- Департамент полиции в целях предотвращения ДТП направил подрядной организации предписание по установке дополнительных технических средств регулирования дорожного движения (Знаки 1.31.4, 1.31.5 "Направление поворота", 1.11.1 и 1.11.2 "Опасный поворот"). Там, где произошли ДТП, знаки отсутствовали, - рассказали в пресс-службе полиции. - Однако к установленному сроку организация, обслуживающая данный участок дороги, требования предписания не исполнила. В целях обеспечения безопасности дорожного движения в отношении подрядной организации составлен протокол по ч. 3 ст. 462 КоАП РК (ненадлежащее выполнение предписаний, выданных органами государственного контроля и надзора (должностных лиц).