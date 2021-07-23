Штраф в 200 МРП грозит подрядной организации, не установившей вовремя знаки на трассе Костанай-Введенка
Департамент полиции Костанайской области составил административный протокол на «Костанайское межрайонное дорожное эксплуатационное предприятие» и отправил материал в Костанайский районный суд. При положительном решении суда штраф составит 200 МРП.
Иллюстративное фото a.d-cd.net
Решение о необходимости установить знаки на трассе Костанай-Введенка сотрудники дорожной и технической инспекции приняли после обследования дорог на участках, где ранее произошли дорожно-транспортные происшествия. В мае и июне этого года на трассе Костанай-Введенка произошли два ДТП, в результате которых водители скончались на месте.
- Департамент полиции в целях предотвращения ДТП направил подрядной организации предписание по установке дополнительных технических средств регулирования дорожного движения (Знаки 1.31.4, 1.31.5 "Направление поворота", 1.11.1 и 1.11.2 "Опасный поворот"). Там, где произошли ДТП, знаки отсутствовали, - рассказали в пресс-службе полиции. - Однако к установленному сроку организация, обслуживающая данный участок дороги, требования предписания не исполнила. В целях обеспечения безопасности дорожного движения в отношении подрядной организации составлен протокол по ч. 3 ст. 462 КоАП РК (ненадлежащее выполнение предписаний, выданных органами государственного контроля и надзора (должностных лиц).
Материал о правонарушении полицейские направили в Костанайский районный суд для принятия окончательного процессуального решения. Если суд примет положительное решение, организации, как субъкту среднего предпринимательства, грозит штраф в 200 МРП (583 400 тг).
В полиции также напомнили, что в целях снижения количества ДТП, а также профилактики нарушений ПДД с 13 июля по 12 августа 2021 года на территории области проводится профилактическое мероприятие «Безопасная дорога». За период проведения ОПМ выявлено более 3 тыс нарушения ПДД, из них 66 водителей задержано за управление транспортом в состоянии опьянения.
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