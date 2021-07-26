Во второй медальный день на XXXII летних Олимпийских играх в Японии прошли соревнования по 29 видам спорта, в десяти из которых были разыграны 18 комплектов наград. Казахстанские спортсмены выступили в этот день в 11 видах спорта.

Из четырех стартовавших в одиночном женском разряде казахстанских теннисисток борьбу за медали продолжает только Елена Рыбакина /Фото ktf.kz

А накануне стало известно, что обладателем 98-й олимпийской лицензии для нашей страны стал Виталий Худяков из Актобе. Право участия в Олимпиаде он завоевал еще в апреле 2019 года, одержав в Кувейте победу на лицензионном чемпионате Азии по плаванию на открытой воде на дистанции 10 км. Однако подтверждение своей лицензии ставший 97-м казахстанским олимпийцем в Токио Худяков получил только после открытия Игр.

Вторую бронзовую медаль в копилку сборной Казахстана принес тяжелоатлет Игорь Сон

Во второй медальный день тяжелоатлет Игорь Сон из Жамбылской области принес вторую награду в казахстанскую копилку, став бронзовым призером Олимпиады в весовой категории до 61 кг.

Во второй круг соревнований по теннису в одиночном разряде пробился Михаил Кукушкин из Нур-Султана, выигравший в двух партиях в стартовом матче у Федерико Кориа из Аргентины - 7:6, 7:5. Следующим его соперником станет Илья Ивашко из Беларуси, переигравший в первом круге француза Гаэля Монфиса.

К сожалению, не смогли завершить свои матчи первого круга две теннисистки из столицы Казахстана, выступавшие в одиночном разряде. Юлия Путинцева, проиграв первый сет на тай-брейке (6:7) Наде Подорошке из Аргентины, во втором сете вышла вперед, но при счете 3:1 отказалась от продолжения матча, получив солнечный удар.

Ярослава Шведова уступила первый сет (5:7) Айле Томлянович из Австралии, а во втором сете при счете 2:3 отказалась от продолжения борьбы, также не справившись с жарой.

Стартовавший со второго круга турнира по настольному теннису Кирилл Герасименко из Нур-Султана встречался с Любомиром Янкариком из Чехии. Оба мастера маленькой ракетки выступали на Олимпиаде-2016, но не прошли там первый круг. В Токио Янкарик выиграл в первом круге у Али Альхадрави (Саудовская Аравия) и оказал серьезное сопротивление казахстанскому теннисисту, выигрывая по ходу поединка. Но Герасименко проявил характер и сумел одержать победу - 4:3, выйдя в третий раунд, где его соперником будет немецкий теннисист Тимо Болт.

В гребном слаломе Александр Куликов на каноэ-одиночке по результатам двух квалификационных раундов занял 15-е место с результатом 107,43 и вышел в полуфинал. Не смогла пробиться в эту стадию выступавшая в женских соревнованиях Екатерина Смирнова, показавшая 25-й результат - 135,25.

Вторым казахстанским боксером, успешно стартовавшим на Олимпиаде, стал Закир Сафиуллин из Шымкента. В 1/16 финала весовой категории до 63 кг он единогласным решением судей одержал победу над Леоданом Песо Сабойя из Перу - 5:0. В 1/8 финала его соперником станет Дайсукэ Наримацу из Японии, также уверенно победившего Фистона Мбайя Мулумбу из Конго.

В первый день квалификации в соревнованиях по стендовой стрельбе среди женщин в дисциплине «скит» (круглый стенд) Асем Орынбай из Алматинской области и Зоя Кравченко из Шымкента заняли соответственно 19-е (69 очков) и 22-е (68 очков) места.

В турнире дзюдоистов Казахстана в весовой категории до 66 кг представлял Ерлан Серикжанов из Восточно-Казахстанской области. В первой схватке он встречался с двукратным призером чемпионатов мира, чемпионом Европы Орханом Сафаровым из Азербайджана и одержал победу в дополнительное время. Во втором поединке его соперником был серебряный призер чемпиона мира 2021 года и действующий чемпион Европы дзюдоист из Италии Мануэль Ломбардо, который не пустил нашего спортсмена в следующий круг турнира.

В пулевой стрельбе из пневматической винтовки с 10 м среди мужчин Казахстан представлял Юрий Юрков. Шымкентский стрелок показал в квалификации 36-й результат - 621,9 очков. Впереди у Юркова еще один олимпийский старт - соревнования по стрельбе из малокалиберной винтовки (50 м) из трех позиций.

В плавании на 100 метров на спине среди женщин выступала Диана Назарова из Актобинской области, квалифицировавшаяся на Олимпийские игры без норматива, а по правилу «гендерного равенства» с учетом рейтинга FINA. В Токио Назарова показала результат 1 мин. 6,99 сек., который стал лишь сороковым, не позволившим казахстанке попасть в число 16-ти полуфиналисток.

Единственный казахстанский фехтовальщик Руслан Курбанов в поединке 1/16 финала в соревнованиях на шпаге, минимально уступив в первом периоде выиграл у итальянского спортсмена Марко Фихеры - 15:7 (1:2, 5:2, 9:3). Но уже в следующем поединке наш шпажист уступил путевку в четвертьфинал чемпиону Азии Масару Ямаде из Японии - 8:15 (1:2, 1:5, 6:8).

Казахстан в игровых видах спорта представляет только сборная по водному поло. C мячом Мурат Шакенов

Встречей со сборной Хорватии начали олимпийский турнир казахстанские ватерполисты, выступающие на предварительном этапе в группе «В», где также выступают команды Австралии, Испании, Сербии и Черногории. В стартовом матче сборная Казахстана уступила со счетом 7:23 (1:4, 3:6, 1:8, 2:5). В составе сборной Казахстана отличились Срджан Вуксанович, на счету которого три гола, Алексей Шмидер, Мурат Шакенов, Душан Маркович и Рустам Укуманов. Во вторник, 27 июля, сборная Казахстана сыграет второй матч группового турнира со сборной Сербии.

Медальный зачет после прошедших 25 июля соревнований возглавляет Китай, в активе которого 6 золотых, 1 серебряная и 4 бронзовые награды. Далее идут:

2. Япония - 5-1-0;

3. США - 4-2-4;

4. Южная Корея - 2-0-3;

5. Россия - 1-4-2.

Казахстан с двумя бронзовыми медалями расположился на 31 месте.

За Олимпийскими играми вы можете следить по прямым трансляциям на телеканалах «Qazaqstan», «Qazsport» и «Хабар».

Фото НОК РК