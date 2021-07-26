Ее обладателем стал 25 июля единственный представитель страны в мужском турнире тяжелоатлетов на Олимпийских играх Игорь Сон из Алматинской области, выступающий в весовой категории до 61 кг.

Фото НОК РК

Борьбу за медали в этой категории вели девять атлетов. В рывке наш спортсмен показал результат 131 кг. Однако штангу больше весом вырвали сразу три атлета: Фабин Ли из Китая (141 кг), Юли Ираван из Индонезии (137 кг) и Йоити Итокадзу из Японии (133 кг).

Во втором упражнении китайский тяжелоатлет установил олимпийский рекорд, толкнув штангу весом 172 кг. И, набрав в сумме 313 кг, что также является олимпийским рекордом, стал недосягаем для своих соперников.

Представитель Индонезии, показав в толчке второй результат - 165 кг, завоевал серебряную медаль с результатом в двоеборье 302 кг.

Игорь Сон вырвал 163 кг, в то время как японский атлет справился с весом 159 кг. Результат в толчке позволил казахстанцу обойти хозяина Игр на два килограмма в сумме двоеборья (294 кг) и завоевать бронзовую медаль, ставшую второй в казахстанской копилке.

Сегодня на олимпийский помост выйдет трехкратная чемпионка мира Зульфия Чиншанло, которая поборется за награды в весовой категории до 55 кг.