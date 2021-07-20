Курсы по навыкам оказания первой помощи для членов поисково-спасательного отряда «Барс» прошли в Костанайском высшем медицинском колледже.

54 часа обучения распределены на несколько дней, после курсов все участники получают сертификаты. Теоретические знания отрабатывают на практических занятиях - в частности, теперь волонтёры умеют делать сердечно-легочную реанимацию.

Уже второй год добровольцы ПСО "Барс"выходят на поиск пропавших людей - днем или ночью, на городских улицах или в труднопроходимой местности, в любую погоду. Как бы не они желали, чтоб поиск заканчивался хорошо, ситуации бывают разные, в некоторых может понадобиться неотложная первая помощь.

Командир отряда Андрей КУЛАКОВ ставит задачи, проводит беседу о технической безопасности, на месте распределяет людей по квадратам.

- Андрей, насколько травмоопасными бывают поиски?

- Все поиски - травмоопасные мероприятия, которые ведутся в заброшенных зданиях, природной полосе, в тёмное время суток. Это все сопряжено с травмами, поэтому мы должны быть готовы ко всему. Когда человек подготовлен не только профессионально, но и морально, он сможет оказать помощь и случае ДТП, и не только. К примеру, человек, потерявшийся в тёмное время в городе, может упасть в открытый колодец - перелом ноги или позвоночника, болевой шок, потерял сознание.. Травмы могут быть разные, нужно знать, как правильно транспортировать человека.

- Как должны действовать люди, у которых пропал их близкий?

- Не медлить, не ждать долго, а сразу обращаться за помощью. При этом не умалчивать, если есть алкогольные или другие пристрастия - знание таких моментов влияют на поиски.

Координатор Яна МАЛЯР поддерживает связь с сотрудниками полиции и волонтерами.

- Яна, с поисками каких людей чаще всего вы сталкиваетесь?

- В основном пропадают взрослые и дети, имеющие различные заболевания, которые влияют на восприятие того, что их окружает. Но и другие случаи бывают - к примеру, девушку-подростка искали 31 декабря, она ушла из дома днем раньше, сказав, что за подарками, и не вернулась. Оказалось, что с друзьями была. Или в Рудном долго вели поиски мальчика 13-летнего, он сбежал из приёмной семьи и жил почти две недели на дачах. А месяц октябрь был. Причем ребёнка не обижали, семья хорошая, просто ему нравится быть отшельником. И бабушки пропадают - ушла в лес за грибами и заблудилась…

Инструктор Денис Гайнутдинов проводит обучающие тренинги внутри отряда - как себя вести в разных ситуациях во время поиска. Информационными технологиями занимается Константин Хрыльченко. Инфорги Татьяна Милёхина и Юлия Брянцева ведут работу в соцсетях, создают ориентировки, поддерживают связь с родственниками пропавших. Также помощь в ведении страниц в соцсетях оказывает волонтёр Андрей Савин.

Сейчас в отряде 40 человек, вступить может каждый, как это сделала Айгуль ОСПАНОВА.

- Сначала, когда приходила информация о пропаже человека, я её переотправляла другим, ставила в статусы, - рассказала Айгуль. - И знаете, это очень хорошо помогает! А когда в последний раз узнала о пропаже 12-летнего ребёнка, я не осталась равнодушной - «созрела» и пришла в команду. Сейчас, проходя обучение, я понимаю, насколько они полезные. И могут помочь не только на поисках, но и в жизни. За прошлый квартал было организовано 37 поисковых мероприятий - вы только подумайте, как это много!

Волонтёры занимаются поиском, основываясь на желании помочь людям, оказавшимся в сложной ситуации. Все расходы - на бензин, который дорожает с каждым днем, рации, фонари, питание - их личные средства.

- Очень мало людей, которые свое время, помимо семьи и работы, потратят для помощи другим, - говорит Яна Маляр. - Но все же мы убеждаемся, что они есть!