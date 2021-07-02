Пятидесятилетняя жительница села Узынагаш Мендыкаринского района Бидагуль ЕЛЕМЕСОВА скончалась вчера, 1 июля, в районной ЦРБ, передает Agroqogam.kz. Результаты вскрытия будут известны только завтра, 3 июля, отчего и официальную причину смерти врачи назвать пока не могут. Однако, с большой долей вероятности причина в заражении бешенством. Дело в том, что три недели назад на погибшую, прямо во дворе собственного дома, напал волк. Зверя позже застрелили, а 23 июня экспертиза подтвердила у волка бешенство.

Жители Узынагаша вспоминают произошедшее 6 июня с ужасом. На Бидагуль, прямо перед вечерней дойкой коров, напал волк. Жертва нападения успели схватить вилы, но отбиться от крупного зверя не смогла. Она упала, и волк принялся кусать её за руки и ноги. Сама Бидагуль позже рассказывала, что в моменты нападения зверь смотрел ей прямо в глаза и ужас этот забыть невозможно. Напавший на женщину волк – самец. Якобы неподалеку бегала и волчица. После поднятого шума, на помощь подоспели люди. Волка гнали на машинах, а потом застрелили. Туша была отправлена в райцентр, для анализа, с подозрением на бешенство.

Бидагуль ближе к ночи доставили в центральную больницу. Нападение волка на человека – само по себе ЧП, а тут ещё и жертва пострадала очень сильно, получила глубокие раны.

Медики осмотрели и обработали раны, прокололи вакцину, антибиотики, а на следующий день доставили и вкололи антирабический иммуноглобулин. Этот препарат по протоколу вводят, при подозрении на бешенство. Женщине стало намного лучше и, как говорят врачи, она не хотела оставаться в больнице. Бидагуль отправила в поселок, где ей прописали амбулаторное лечение в местном ФАПе. 21-го июня, после посещения хирурга, было зафиксировано, что раны затянулись и хирургического лечения уже не требовалось. Однако, 26-го июня женщина почувствовала онемение левой руки. Вечером, не могла поднять ведро с молоком – рука перестала двигаться, поэтому утром 27 июня женщину снова госпитализировали.

«Она была госпитализирована в комплексное отделение. С пациентом всё было хорошо – она лежала под наблюдением. То есть кроме руки ничего её не беспокоило больше. Она продолжала получать антибиотик. Плюс добавили второй антибиотик, витамины, гормоны… всё что по протолку необходимо. Но, к сожалению, нет лекарств, которые бы лечили бешенство. Есть только вакцина и лечение симптоматики. 29-го числа доктор доложила, что состояние пациента резко ухудшилось. Появилась резкая слабость. Она не могла подняться с кровати без посторонней помощи. Появилось чувство страха. 30-го июня утром мы связались с коллегами с области, с инфекционистом, с невропатологом, которые подтвердили наше лечение. Пациента перевели в отдельную палату интенсивной терапии. Но состояние её продолжало ухудшаться. 1-го июля, утром мы организовали телемедицину, то есть консилиум врачей с области по видеосвязи. Обсудили лечение. Несмотря на все усилия, в три часа дня пациент впала в кому и примерно полвосьмого вечера, к сожалению, скончалась», – говорит исполняющая обязанности главного врача Мендыкаринской ЦРБ Рудава ЖАКИНА.

Как и почему больное животное оказалось в поселке, никто и предположить не может. Однако, среди местного населения закрепилась версия, что животные приходили отомстить, а женщина стала лишь случайной жертвой. Якобы у волчицы было отчетливо видно вымя, то есть она была кормящая. А за день до нападения в деревню приезжали охотники, которые то ли забрали с собой, то ли умертвили волчат где-то недалеко от села.

Версия эта больше похожа на художественный вымысел и вряд ли кто возьмется проверять её состоятельность. Понятно, что просто так волк в жилище человека летом не пойдет, а тем более нападать не станет. Однако, это поведение легко объясняется бешенством, которым страдало животное. И это клинически подтверждено.

«Мы уже не первый год страдаем от нападения волков. Последние три года живем в страхе. До этого несколько раз волки нападали на домашний скот. В соседнем поселке Байгожа много скота потерялось. В акимат обращались несколько раз, но здесь на местах никаких мер не предпринимают. Нужен отстрел и для этого охотников необходимо организовать. Люди боятся, особенно после этого случая. Волчица же осталась жива и может прийти мстить», – говорит одна из местных жительниц Бахыт, которая просила не указывать её фамилии.

Однако, аким Каракогинского сельского округа Тлеугабыл ДЮСЕНОВ говорит, что никаких постоянных нападений нет. Якобы факт нападения 6 июня – это единичный случай:

– Я сам здесь родился и живу сколько лет. Нет такого, чтобы волки нападали. Этот забрел случайно, больной какой-то был. Больше я ничего комментировать не могу, – сообщил аким по телефону корреспонденту Agroqogam.kz

Как считают местные жители, врачи не должны были отпускать пострадавшую домой. Может быть тогда, её удалось бы спасти. Ведь после нападения она стала чувствовать себя хорошо, раны зажили и только 26-го июня ей вдруг стало плохо. То есть спустя 20 дней после происшествия.

Признаки болезни проявились лишь через три недели. Но, как говоря врачи, для бешенства – это вполне объяснимый срок. Инкубационный период бешенства у человека может длится в среднем от 20 до 60 дней. Бывали случай что болезнь проявлялась намного позже, даже спустя год после укуса зараженным животным. В пользу этой версии говорит и тот факт, что бешенство подтвердилось у нападавшего волка. Во-вторых, после ухудшения состояние женщины у нее стали проявляться признаки именно этой болезни, то есть приступы страха, раздражение от яркого света, гипертонус мышц и так далее. В любом случае, вскрытие будет проводиться только завтра, 3 июля, после чего врачи смогут назвать официальную причину смерти женщины.

Фото предоставлено жителями села Узунагаш