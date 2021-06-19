На Книжном салоне в Санкт-Петербурге я встретил Юрия Норштейна. Того самого, что создал «Ежика в тумане». Случайно обратил внимание на стенд издательства «Вита Нова», а там он улыбается, чуть трясущимися от старости руками подписывает книги редким узнающим. Так просто человек-эпоха, легенда советской мультипликации сидел и на следующий день фестиваля. В соседнем здании выступают авторы примечательные, но в лучшем случае одной хорошей книги. А гений, переоткрывший мультипликацию, остается неузнанным на стенде отличного издательства.

Ведь «Ежик в тумане» - великий мультфильм. По-своему жуткий и никак не наивный. Много в Союзе было наивности: там плохо, здесь хорошо, «если с другом вышел в путь, веселей дорога». Но при всей наивности это были великие литература, кино, мультипликация и музыка. Величайшие. А мы отняли все это у наших детей. Кто-то приватизировал для дальнейшего брюзжания: «Не то, что нынешнее племя. Богатыри - не вы», а кто-то, буркнув «хлам», отправил на помойку.

В фильме «Когда я стану великаном» герой Михаила Ефремова (спустя годы понимаешь, что он играет самого себя, за тем лишь исключением, что шалости Пети Копейкина оправданы по-детски) на уроке литературы, пародируя великих поэтов, читает «Курочку Рябу». Автор этих пародий - Владимир (отнюдь не Эдуард) Успенский. Математик, создатель математической лингвистики, по окончании 7-го класса из баловства создал пять пародий на Гомера, Бальмонта, Пруткова, Маяковского и Вертинского. Меня поражает, каким тонким чувством языка нужно обладать. От природы такое точно не дается, существуют лишь поэтические склонности. Воспитание? Образование?

Что уж точно, если бы в детстве Успенского существовала более поздняя (год пародий - 1945) советская мультипликация, это дало бы ему более сильный толчок в творчестве.

Совершенно случайно наткнулся на мультфильм «Трям! Здравствуйте!» и пересмотрел. Думаю, все помнят песню про «облака, белогривые лошадки» в конце, но только спустя 15 лет я разглядел ее мощь. Это ли не поэзия? Это ли не воспитывает вкус с детства, совершенно ничего не навязывая. Не нужна классика и древнегреческий в 3 года; капоэйра, сразу музыкалка и кружок макраме (хоть бы везде успеть ребенка свозить) в перерывах между школой. В классах, в которых 4 ребенка (чтобы к каждому был индивидуальный подход), где учительница говорит на пяти языках, исключая латынь, а песочница без песка с детишками в белоснежных колготках. Тьфу! Включите ребенку «Трям!», «Маму», «Буратино», они воспитают его вкус. Это будет эффективней.

Самое время признаться в любви советскому кинематографу, ибо, согласитесь, мало фильмов, которые захочется засматривать до дыр (ремарка: я не про новогоднюю попсу и тем более не про новенький казахстанский боевик «Аға»). Это должны быть самые сливки, пенки и другие молочные продукты. У такой дойной коровы, как Союз, полно их. Поэтические, великолепно музыкальные, достойные гордого слова «картина», а не пренебрежительного «киношка». В этих фильмах стихи великих, игра великих, постановка великих. Режиссер - художник. Зритель - сопричастный.