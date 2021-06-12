Главному редактору атырауской газеты "Ак Жайык" угрожают расправой, передает Tengrinews.kz. Об этом сообщает международный фонд защиты свободы слова "Адил соз".

Фото с сайта "Ак Жайык"

Представители газеты "Ақ Жайық" обратились с официальным письмом к начальнику ДП Атырау Хамзе Умбеткалиеву с просьбой разыскать пользователя интернета с ником "Сатана" и привлечь его к уголовной ответственности по статье 115 УК РК "Угроза".

Как сообщает "Адил соз", с этого ника, а также многих других, некто или группа лиц периодически угрожают жизни и здоровью журналистов газеты, а также отдельно редактору Азамату Майтанову и его семье.

"Неоднократные телефонные звонки в ДП от редакции по поводу поиска интернет-пользователя с противоправными высказываниями пока результата не дали, хотя в заявлении указан даже его IP-адрес", - говорится в сообщении портала.

Сам редактор сообщил, что угрозы ему поступают очень часто. "Много кто мечтает поквитаться с нашей газетой. Это и крупные экс-чиновники, находящиеся под арестом, и их приспешники, и сотрудники правоохранительных органов, и административные чины, которым часто мешает газета", - сказал редактор.