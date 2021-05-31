Несчастный случай произошел 30 мая в с. Алешинка. Ночью местные жители почувствовали запах гари. В соседней квартире, через стенку от них проживал одинокий мужчина 1979 года рождения. По словам соседей, он злоупотреблял спиртным.

Как сообщили в пресс-службе ДЧС Костанайской области, соседи вызвали пожарных из районного центра в 00.18. Расстояние от села до пожарной части - более 30 км. Соседи еще до приезда пожарной службы разбили окно и проникли внутрь помещения, поскольку дверь в квартиру была закрыта изнутри. Вся вторая половина дома была окутана дымом. В одной из комнат на площади в 20 кв. м тлели постельные принадлежности, горела мебель.

- Хозяин дома лежал на полу в соседней комнате без признаков жизни. Прибывшие к месту происшествия спасатели вынесли на руках погорельца во двор. Но вернуть его к жизни так и не удалось, - рассказали в пресс-службе ДЧС. - Пожарный расчет произвел проливку водой тлеющих домашних вещей, мебели, горючих конструкций дома.

Локализовать пожар удалось в 01.20. В 01.50 возгорание ликвидировано.

В ликвидации ЧС участвовали 4 сотрудника и 1 единица техники пожарной части № 9 с. Мендыкара. Существенную помощь пожарным в борьбе с огнем оказали сельчане - они обеспечили бесперебойную подачу воды из дворовой скважины.

Фото предоставлено пресс-службой ДЧС КО