В поисках недвижимости для семьи, люди детально изучают разные районы города. Кто-то выбирает жилье на вторичном рынке. Однако, если ознакомиться со всеми плюсами и минусами этого варианта, становится понятно, что более выгодным и целесообразным является покупка новой квартиры от застройщика.

Выгодные решения предлагает BAZIS-A - застройщик с 30-летним опытом работы на рынке недвижимости и имеет международный опыт строительства, возводит свои объекты не только в Казахстане, но и за рубежом – в Узбекистане, России и Канаде. На сайте https://akvarel.bazis.kz/ можно ознакомиться со всеми вариантами квартир в ЖК «Акварель» в Алматы. Покупка квартир от BAZIS-A имеет ряд веских преимуществ. Рассмотрим главные.

Развитая инфраструктура

Жилой комплекс “Акварель” расположен выше ул.Сатпаева, по улице Тлендиева, рядом с ТРК ADK в городе Алматы. Это хороший район с развитой социальной и транспортной инфраструктурой. Неподалеку остановки общественного транспорта и станция метро.

В пешей доступности в ЖК «Акварель» расположены:

торгово-развлекательный центр;

отделения банков;

кафе и рестораны;

школы и детские сады;

колледж и академия;

спортивные клубы;

салоны красоты;

аптеки, поликлиника, стоматологические кабинеты;

набережная;