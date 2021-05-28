Как добавить красок в повседневную жизнь? Поселиться в ЖК «Акварель»!
В поисках недвижимости для семьи, люди детально изучают разные районы города. Кто-то выбирает жилье на вторичном рынке. Однако, если ознакомиться со всеми плюсами и минусами этого варианта, становится понятно, что более выгодным и целесообразным является покупка новой квартиры от застройщика.
Выгодные решения предлагает BAZIS-A - застройщик с 30-летним опытом работы на рынке недвижимости и имеет международный опыт строительства, возводит свои объекты не только в Казахстане, но и за рубежом – в Узбекистане, России и Канаде. На сайте https://akvarel.bazis.kz/ можно ознакомиться со всеми вариантами квартир в ЖК «Акварель» в Алматы. Покупка квартир от BAZIS-A имеет ряд веских преимуществ. Рассмотрим главные.
Развитая инфраструктура
Жилой комплекс “Акварель” расположен выше ул.Сатпаева, по улице Тлендиева, рядом с ТРК ADK в городе Алматы. Это хороший район с развитой социальной и транспортной инфраструктурой. Неподалеку остановки общественного транспорта и станция метро.
В пешей доступности в ЖК «Акварель» расположены:
- торгово-развлекательный центр;
- отделения банков;
- кафе и рестораны;
- школы и детские сады;
- колледж и академия;
- спортивные клубы;
- салоны красоты;
- аптеки, поликлиника, стоматологические кабинеты;
- набережная;
Благодаря расположению домов закрытые дворы семейного квартала «Акварель» тихие и уютные. Территория жилого комплекса круглосуточно охраняется, везде установлены современные системы видеонаблюдения, что обеспечивает высокий уровень безопасности для вас и ваших гостей. Во дворах современные детские площадки, есть прогулочные зоны. Имеется подземный паркинг.
Внутренняя инфраструктура домов
Дома жилого комплекса «Акварель» возведены по современным технологиям монолитного сейсмостойкого строительства. Фасад домов имеет яркую разноцветную отделку, которая соответствует названию ЖК и добавляет красок в повседневную жизнь.
На выбор предлагается несколько вариантов 1-, 2-, 3- и 4-комнатных квартир с разной планировкой и площадью. Квартиры продаются с черновой отделкой, все необходимые коммуникации (электроэнергия, водоснабжение, канализация, отопление) подведены. В каждой квартире установлены металлические входные двери, окна с пластиковыми стеклопакетами от проверенных брендов. При желании можно заказать услугу чистового ремонта (ценовую политику и варианты можно уточнить на сайте застройщика).
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