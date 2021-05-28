Для большинства людей самой важной бытовой техникой является холодильник. В этом нет ничего удивительного, ведь именно он во многом поддерживает жизнь в доме, обеспечивая сохранность продуктов питания. Без этого агрегата в теплые месяцы элементарно невозможно хранение любых скоропортящихся компонентов и готовых блюд, что очень неудобно. И к выбору данного устройства многие люди подходят весьма основательно, отдавая предпочтение исключительно качественным предложениям, которые и работают отменно, и служат долго, и выглядят безупречно. И здесь стоит обратить пристальное внимание на холодильники Электролюкс в Украине: данная продукция сочетает в себе все вышеобозначенные характеристики, способна стать настоящим украшением любого дома. Товары известного на весь мир бренда легко найти в рамках специализированных интернет-магазинов, стремящихся учесть вкусовые предпочтения большинства потребителей.

Холодильники Electrolux выпускаются в нескольких востребованных форматах и с широким разбросом параметров, что, в свою очередь, формирует впечатляющий диапазон цен. Подобрать что-то оптимальное можно практически под любой бюджет. Разбираться с ассортиментом легко с помощью фильтров, которые позволяют конкретизировать свыше десятка моментов технического, эстетического плана.

Компания предлагает холодильники в однокамерном и двухкамерном исполнении. Второй вариант отличается большим удобством эксплуатации, поскольку включает в себя не только холодильный, но и морозильный отсек, расширяет спектр подходящих для хранения продуктов. Камеры с минусовыми температурами могут иметь верхнее или нижнее расположение. Также в ассортименте торговой марки присутствуют решения Side-by-Side, состоящие из двух полноценных вертикальных секций. Они рассчитаны на размещение большого количества продуктов самого разнообразного характера, к тому же, отличаются расширенным функционалом, использованием самых современных систем.

Холодильники Electrolux можно подобрать под любую обстановку, будь то просторное или крайне ограниченное по площади помещение. Товары кардинально различаются высотой, шириной и глубиной, многие из них могут быть встроены в кухонные гарнитуры с соответствующими опциями. Палитра красок представлена самыми популярными оттенками: белый, серебристый, нержавеющая сталь.

Все предложения бренда радуют прекрасным классом энергопотребления: А+, А++, А+++. Также их отличают низкий уровень шума, высокая производительность, продуманность конструкций камер.

На правах рекламы