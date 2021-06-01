Но в том-то и фокус истории, что мы разговариваем уже и с 30-летними на разных языках

Вопрос выглядит фривольным, а ведь за ним стоит один из самых серьезных вопросов и нашего сегодняшнего образования, и общения в целом. Проблему ясности и доступности поднял на прошедшей на базе КРУ им. Байтурсынова международной онлайн-конференции «Миссия философии» уроженец Кустаная, а ныне молодой перспективный ученый Москвы Сергей Юрьевич Шевченко.

И она не столь проста и банальна, как может показаться на первый взгляд. Здесь очень многое зависит от социокультурного контекста. В последние годы и даже десятилетия я сам все чаще думаю, насколько понятно студентам то, что мне самому и тем, кто еще вдохнул воздух советской культуры, кажется очевидным. Но в том-то и фокус истории, что мы разговариваем уже и с 30-летними на разных языках.

Недавно я для разминки перед экзаменом задал группе студентов вопрос, обозначенный в заголовке. Практически для любого нашего соотечественника, учившегося в советской школе, ответ очевиден - Маяковский доставал из кармана «краснокожую паспортину»: «Читайте, завидуйте! Я гражданин Советского Союза!». Заметьте: здесь речь не об идеологии, а просто о понимании смысла текста. Сегодняшней культуре он недоступен. И не удивительно, что практически никто без подсказки на этот вопрос не ответил.

Ведь в чем одна из бед нашего сегодняшнего образования и отчасти современной науки, включая и онаучиваемую философию? В стремлении «выглядеть солидно». Авторы иных учебников и множества научных статей увешивают себя терминами, как некоторые знатные воины прежних веков украшениями и оружием, скорее мешающим, нежели помогающим в схватке. Вот и получается, что прикосновение к философии, педагогике оборачивается разгребанием имен и «заморских» слов. «Релевантность», «эксклюзивность», «тождественность», «инновационность» и прочая, и прочая обрушиваются на нас, словно ливни сквозь дырявые зонты.

То же самое мы очень уж часто встречаем и в СМИ, включая Интернет (непечатное слово, которое, правда, уже становится печатным, я не беру в расчет). Тут и девелоперы, и коучинги, хейтеры, и хайп…

А уж если доходит до конкретных профессиональных вопросов, то тут нас с головами погружают в мир Средневековья, будь-то экономика, политика, или медицина. Сколько копий ломается вокруг того, что связано с вирусом. Сколько водопадов слов! А ведь для не медиков все эти РНК - то же самое, что для средневекового крестьянина «акциденции», «эссенции» или «крабля, крабля, бумс!». Фактически нас окунают в миры старинной мистики и магии, когда слышимое и видимое никак не сопрягалось с понимаемым. Вспоминается старинная анекдотическая история о двух солдатах на поле боя, когда один начинает истово молиться Богу по латыни. Товарищ ему говорит: «Ты же не понимаешь латынь!» В ответ же звучит: «Это не беда, лишь бы Бог понял!»

А в политике? Вспомним хотя бы «политтехнологов». Кто такие политтехнологи и чем отличаются от идеологов? Попробуй разжевать! А ведь все просто: политтехнолог – это наемник пропаганды, который не обязан притворяться, что он верит тому, что говорит.

По сути же мы погружаемся в закутанный в паутину слов мир неомистики, которая может быть так удобна для внедрения каких угодно настроений и идей.