Сразу два несчастных случая произошло 16 июня. В Рудненскую городскую многопрофильную больницу с интервалом в несколько часов доставили детей, получивших травмы в результате падения с высоты, сообщает ИА "Город". 1,5-годовалая девочка упала с высоты второго этажа. 7-летний мальчик выпал из окна пятого этажа.

Иллюстративное фото freepik.com

Как сообщили в Рудненской городской больнице, детям была оказана вся необходимая медицинская помощь. Пострадавшая девочка была прооперирована хирургами из областной детской больницы, которые прибыли в Рудный по линии санавиации в ночь на 17 июня.

Состояние девочки очень тяжелое. Состояние мальчика удалось стабилизировать, в дальнейшем ребенок будет переведен в областную детскую больницу.